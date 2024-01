Kicillof-Pullaro: La unión hace la fuerza

Al segundo día de estar al mando, balearon un cajero de una sucursal bancaria y, horas más tarde, atentaron contra un hospital de Rosario, donde se atienden los casos de mayor complejidad de la ciudad y donde son recibidos gran cantidad de heridos de bala de la guerra narco local. Ambos ataques, blanco de balaceras para dejar mensajes en su contra.

"Pullaro no te metas con el pabellón 9 de Piñeiro, así como matamos a un policía te vamos a matar a tu familia", fue el primer mensaje en un cartón.

Dos semanas más tarde, detuvieron a dos personas luego de tirotearse con operativos policiales que estaban realizando un control de rutina. En ese contexto, los efectivos de seguridad habían señalado que les incautaron un escrito que estaba dirigido hacia Pullaro pero no se hizo público.

Luego, el tercer acto de intimidación divulgado se dio a través de un papel que apareció en la oficina de la Dirección Nacional de Migraciones, en pleno centro de Rosario.

Después, siguieron entre la mañana del viernes 12 y el sábado 13 de este mes. En primer lugar, una de las provocaciones hacia el radical quedó plasmada en la puerta de una escuela de barrio Belgrano. Seguidamente, se conoció otra pintada, a 500 metros al este de la institución pública.

Eso no fue todo, ya que la mañana del sábado también hubo acción. "Pullaro narco. Con los presos no se jode. ATT RR", publicaron en modo de grafiti en otro frente de una escuela a menos de 10 cuadras de los otros dos puntos.

image.png Las instituciones públicas en el centro de la escena.

El caso más reciente tuvo lugar tuvo lugar este lunes cuando un hombre de 55 años fue asesinado a balazos en la puerta de una gomería de Rosario por dos personas que iban a bordo de una moto y que, antes de huir, arrojaron un aviso directo al gobernador santafesino. Ese mismo día por la mañana, también hallaron un apunte en su contra en una oficina del Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con el derrumbe de los búnkeres de droga que se vienen realizando en la ciudad.

Debido a estas intimidaciones, el propio Pullaro informó que se vio obligado a alejar a su familia con el fin de protegerlos.

Sin embargo, el mandatario provincial sigue pisando fuerte y cada vez va por más contra la narcocriminalidad organizada teniendo en cuenta el contraste con su antecesor, el peronista Omar Perotti quien no pudo ni supo domar. A raíz de eso, Pullaro ya sabe cuál es la imagen que no quiere dejar y el ejemplo de lo que no debe hacer.

