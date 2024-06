Milei ascendió al interventor de medios públicos: Qué cargo le dio

Según la periodista Maia Jastreblansky (LN), sobre información que trascendió en la Casa Rosada, el nuevo titular de las sociedades del Estado trabajará espalda con espalda con el estratega presidencial Santiago Caputo, que sigue expandiendo su influencia dentro del Gobierno de Javier Milei.

“La gestión de las empresas la harán los directorios de las áreas específicas, como obras públicas o transporte. Chaher va empujar la privatización, la liquidación o la transferencia de las empresas que estén permitidas por ley”, le dijeron desde presidencia al diario LN.

Es decir, el funcionario deberá hacer que las sociedades resulten apetecibles para los privados y buscar los oferentes para eventualmente venderlas.

Las empresas a privatizar

Cabe destacar que en la Ley Bases que se logró media sanción en Diputados figuran las privatizaciones de:

Aerolíneas Argentinas

Energía Argentina SA (Enarsa)

RTA

Intercargo

AySA

Correo Argentino

Belgrano Cargas

Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse)

Corredores Viales SA.

No obstante, en la discusión del Senado, que está dilatando el debate y en la Cámara donde aún no hay fecha para tratar el proyecto, se cuestiona la privatización de Aerolíneas Argentinas y ya anticipan en que la votación en particular van a pedir por la "aerolínea de bandera".