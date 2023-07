Arde El Nueve: Beto Casella blanqueó posible fuga de Bendita

image.png En las redes sociales, cuentas especializadas en rating y medios hicieron eco de los rumores.

Si bien el conductor manifestó que su primera opción siempre será El Nueve, no se anduvo con rodeos:

Si se pone muy complicado, irrespirable, bueno, ahí avanzo. Tengo la sensación que cualquiera de los canales importantes pondrían a 'Bendita' en su pantalla hoy. Pero no avancé con nadie, quiero ver como seguimos. Me voy a tomar un par de meses, y ahí sí veo si sigo o nos mudamos Si se pone muy complicado, irrespirable, bueno, ahí avanzo. Tengo la sensación que cualquiera de los canales importantes pondrían a 'Bendita' en su pantalla hoy. Pero no avancé con nadie, quiero ver como seguimos. Me voy a tomar un par de meses, y ahí sí veo si sigo o nos mudamos

"O me quedo o me rajo", le dijo Casella a Pecoraro, según aseguró el periodista de Crónica TV.

Y agregó: "Lo qué pasa es que esto no viene de ahora y tampoco es sólo con ese programa. El tema es el atraso de los sueldos, las cosas que les van quitando a los programas que están al aire, a nivel técnico, producción y demás, y por otro lado no puede ir a pedir un ajuste de sueldo, cuando sus compañeros todavía no han cobrado nada".

Polémica: Beto Casella redobló la apuesta contra El Nueve

En la noche de los Martín Fierro no todo fue color de rosas. Mientras los famosos desfilaban por la alfombra roja, los trabajadores de la TV agrupados en SATSAID se manifestaban en la puerta del Hotel Hilton. A la hora de subir al escenario, Beto Casella no dudó en hacer referencia a su reclamo.

A mitad de la premiación, Bendita TV se consagró en la categoría "Mejor programa humorístico / de actualidad" por lo que el conductor junto a su equipo subieron al escenario. Al tomar la palabra, Casella expresó:

Cada día salimos al aire gracias a los muchachos y chicas que ahora están reclamando en la puerta del hotel una equiparación de salarios. Ojalá los empresarios periodísticos, que también nos dan laburo y eso hay que valorarlo, se pongan a tiro para ver si en este año tan complicado, se pongan de acuerdo con la gente del sindicato de televisión y podamos seguir adelante Cada día salimos al aire gracias a los muchachos y chicas que ahora están reclamando en la puerta del hotel una equiparación de salarios. Ojalá los empresarios periodísticos, que también nos dan laburo y eso hay que valorarlo, se pongan a tiro para ver si en este año tan complicado, se pongan de acuerdo con la gente del sindicato de televisión y podamos seguir adelante

No hay Martin Fierro ni fiesta de la televisión sin sueldos dignos para sus trabajadores.

Recomposición salarial ya!!!@SATSAIDnacional #SATSAIDenLucha #MartinFierro2023 pic.twitter.com/wAWwexRp0N — Delegados Canal Nueve (@delegadosdel9) July 10, 2023

Recordemos que hace algunos días atrás, el presentador se ausentó de Bendita TV. "Ayer, Beto Casella, en solidaridad con la falta de pagos de aguinaldos a los empleados del canal, no se presentó a hacer su programa Bendita y fue reemplazado por Edith Hermida. En principio, alegando una cuestión que tenía que ver con su salud, pero la cosa viene, por otro lado", aseguró Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, por El Trece.

"Edith le deseaba que se recupere, pero hacía una seña que bien dejaba claro cuál era la cuestión de fondo", sostuvieron desde el magazine. Durante el aire del programa de El Nueve, Edith Hermida expresó: "Le quiero mandar un besito a Beto que está con dolor de garganta. Apenas se vaya el dolor de garganta vuelve ".

Luego hizo un gesto golpeando sus manos, que según revelaron, dejó entrever que en realidad se trata de una cuestión de índole financiera. Mientras que Adrián Pallares detalló: "Tiene que ver con una crisis de dinero que algunos dicen que tiene que ver con Marcelo Tinelli".

