Polémica: Beto Casella redobló la apuesta contra El Nueve

Luego hizo un gesto golpeando sus manos, que según revelaron, dejó entrever que en realidad se trata de una cuestión de índole financiera. Mientras que Adrián Pallares detalló: " Tiene que ver con una crisis de dinero que algunos dicen que tiene que ver con Marcelo Tinelli".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdelegadosdel9%2Fstatus%2F1678175955746013184&partner=&hide_thread=false Mucho Martin Fierro pero el salario de los trabajadores/as de la televisión es una miseria. ATA y CAPIT paguen lo que corresponde. Salarios por encima de la inflación ya!!!@SATSAIDnacional #satsaidenlucha #MartinFierro2023 pic.twitter.com/3abCT8lbrr — Delegados Canal Nueve (@delegadosdel9) July 9, 2023

La furia de Beto Casella contra Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli tenía la intención de alquilar el estudio para la realización de sus programas, pero la solicitud de una suma exorbitante de 40 millones de pesos, resultó imposible. “Pensando que ese arreglo estaba muy próximo a cerrarse, el canal esperaba esa entrada de dinero para pagar sueldos”, sostuvo Lussich.

El pasado 4 de julio, el conductor de Bendita respecto a su relación con el canal aseguró: "Tenemos algunas cosas pendientes, no se solucionó. No puedo hablar de cuestiones de sueldos pero no desmiento a lo que publicaron algunos colegas". Y agregó: " En este momento no tenemos comunicación con la gente que dirige el canal, con los dueños".

Ante la pregunta del periodista si pensó en cambiar de canal aseguró: "Todo el tiempo. Si me tengo que ir me voy, no tengo apego con los lugares de trabajo".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsocioseltrece%2Fstatus%2F1676242319920578560&partner=&hide_thread=false Beto Casella habló con #SociosDelEspectaculo sobre el conflicto con canal 9 por falta de pago a los trabajadores: "Si me tengo que ir, no tengo problema". pic.twitter.com/JiQDoUrUM7 — Socios del espectáculo (@socioseltrece) July 4, 2023

Además, en su programa programa "Nadie nos para" por radio Rock & Pop aseguró que la propuesta de que El Nueve le ceda uno de sus estudios para el Bailando 2023 no fue de su agrado.

“Está deambulando productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un galpón donde grabar. América no tiene espacio, no hay lugar en el que no deba guita ”, disparó Casella. " Agarras un cheque de Tinelli y sale volando, como un globo de esos que los soltás y vuelan... va a tener que grabar desde una plaza el programa, en un baldío”, aseguró sin filtros.

No es la primera vez que Casella se planta por sus compañeros. En los Martín Fierro 2022, el conductor ganó el premio a Labor en Conducción Humorística, por Bendita pero al subir al escenario, lanzó un picante palito contra APTRA. "Sinceramente hubiera preferido mil veces subir con todo el equipo de Bendita para la otra terna. Me voy con las ganas de haberme quedado yo atrás y el equipo de Bendita saludando. La próxima será", disparó.

