Cruje TyC Sports: Otro mítico periodista anunció su salida

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/forofms/status/1836490197678080064&partner=&hide_thread=false Crisis en @TyCSports: están ofreciendo retiros voluntarios a varios de sus empleados y, en algunos casos, son despedidos directamente.



Por otro lado, levantaron la edición de la mañana de "#Sportia" y ahora arrancan a emitir en vivo desde las 10am. #TyCSports pic.twitter.com/U05huV7iKF — foromedios (@forofms) September 18, 2024

"El recorrido: coberturas, Mundiales, Juegos. Me quedo con lo que me dieron también los deportistas, que es la parte más importante de esta historia. Sin deportistas nuestro trabajo no existiría, y los deportistas argentinos de distintos deportes, en distintas coberturas, me enseñaron y me hicieron mejor persona y profesional", concluyó Montesano.

Si bien el oriundo de Olavarría no hizo mención alguna al respecto, es muy factible que haya formado parte del plan de retiros voluntarios que ofreció TyC Sports a sus empleados. Desde la semana pasada despidieron a 80 empleados, los cuales representaban un 20% de su planta.

Pablo González se despidió de TyC Sports: La carta del periodista

El ajuste que se está llevando a cabo en TyC Sports incluyeron la desvinculación de varias figuras de renombre en la señal deportiva. Uno de ellos fue el de Pablo González, pero el periodista aclaró que, en su caso, él había tomado la decisión de salir del canal. En este marco, el conductor compartió su carta de despedida.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PabloGonzalez/status/1838599918581064002?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1838599918581064002%7Ctwgr%5E41516b111df813601efe8482fc45abd3dc7ef4ec%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fpablo-gonzalez-se-despidio-tyc-sports-la-carta-del-historico-periodista-n586028&partner=&hide_thread=false Me fui de TYC Sports. Gracias a todos. pic.twitter.com/TPkOB5dxxL — PabloGonzález (@PabloGonzalez) September 24, 2024

Además de las publicaciones que González difundió en sus cuentas de Instagram y X (ex Twitter), al compañero de Fernando Lavecchia en Planeta Gol se expresó de manera muy sentida en Urbana Play, donde detalló los motivos de su salida.

"Prácticamente después de treinta años decidí irme de TyC Sports. Fue una decisión fuerte. Estoy convencido, estoy contento, estoy feliz. Creo que lo mejor está por venir. Pero bueno, también atravieso una especie de duelo. No deja de ser mi segunda casa y lo va a ser por siempre", introdujo.

Creo que le di mucho al canal, el canal me dio un montón a mí y si uno se pone a mirar para atrás nunca me hubiera imaginado cubrir seis Mundiales, o seis Copas América. Haber viajado tanto, haber entrevistado tanto. Eso me lo dio TyC Sports pero yo sé que también le di un montón al canal y que hice tres de los, tal vez, seis mejores programas de la historia Creo que le di mucho al canal, el canal me dio un montón a mí y si uno se pone a mirar para atrás nunca me hubiera imaginado cubrir seis Mundiales, o seis Copas América. Haber viajado tanto, haber entrevistado tanto. Eso me lo dio TyC Sports pero yo sé que también le di un montón al canal y que hice tres de los, tal vez, seis mejores programas de la historia

"Me voy contento, pero es una sensación extraña. No deja de ser un poco triste, un poco ambigua la sensación que uno tiene por dentro, pero creo que era el momento", confesó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PabloGonzalez/status/1838389098089685356?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1838389098089685356%7Ctwgr%5E41516b111df813601efe8482fc45abd3dc7ef4ec%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fpablo-gonzalez-se-despidio-tyc-sports-la-carta-del-historico-periodista-n586028&partner=&hide_thread=false Me voy de TyC Sports. Hoy lo charlamos en @vueltamediaok. pic.twitter.com/SXe3cToM9y — PabloGonzález (@PabloGonzalez) September 24, 2024

Y agregó, visiblemente emocionado: "Creo que se cumplió un hermoso ciclo y después de casi 30 años, de verdad, dejo mi segunda casa y la dejo contento, me voy por la puerta grande, mirando a todo el mundo a la cara y sintiendo que TyC Sports va a ser para siempre parte de mi vida".

No es fácil, mucha gente quizá tiene miedo al salto al vacío, de decir: 'Pateo el tablero'. Pero me parece que era el momento y decidí de manera personal que era hora No es fácil, mucha gente quizá tiene miedo al salto al vacío, de decir: 'Pateo el tablero'. Pero me parece que era el momento y decidí de manera personal que era hora

--------

Más contenido en Urgente24:

Habló la agente inmobiliaria acusada por Milei: "Nunca imaginé que el Presidente me quiera demandar"

Joaquín Furriel sacó a la luz el motivo de su separación con Guillermina Valdés: "Un misterio"

Aerolínea low cost anunció la quiebra por falta de financiamiento