Miguel Pichetto y su consigna: "Debemos ser coherentes y votar con 2/3 contra el veto"

El gobierno no ha podido resolver los problemas de la micro que tienen que ver con la vida diaria. La gente siente que está perdiendo poder adquisitivo porque no ha existido aún ningún tipo de reactivación. El gobierno no ha podido resolver los problemas de la micro que tienen que ver con la vida diaria. La gente siente que está perdiendo poder adquisitivo porque no ha existido aún ningún tipo de reactivación.

“La única y más valiosa consigna que tiene Milei es bajar la inflación. Lo está logrando pero a costa de un esfuerzo fiscal notable que arrastra a un segmento social muy sensible como los jubilados” agregó el experimentado legislador.

jubilados.webp Jubilados como variable de ajuste en la era Milei, según Miguel Pichetto

"El enojo y el caos operan como elementos de cohesión para Milei".

"Yo entiendo lo de la ira porque tengo una lectura sobre estos procesos disruptivos que se dan en la derecha europea. Sin embargo, no creo que sea razonable ese camino. Nosotros, en cambio, en la cámara de diputados le hemos permitido al gobierno nacional mantener el DNU 70/23 (que volteó el Senado) porque es su viga maestra para tener gobernabilidad”.

Finalmente, opinó con respecto al asesor estrella de la Casa Rosada y al veto de los fondos para la SIDE:

"Tengo un diálogo con Santiago Caputo. No es un monje negro. Tiene una responsabilidad muy grande. En algún momento, deberá dejar de lado su bajo perfil y aceptar otro tipo de responsabilidades. El DNU de inteligencia que enviaron por $ 100.000 millones que no acompañó la cámara de diputados estuvo mal manejado. Debieron reasignar partidas y no ir a la comisión de inteligencia a explicar que no podían dar información sobre los destinos del dinero."

