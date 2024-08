Pichetto: "a pesar de los insultos, el Congreso no es tan malo: ha dado 2 leyes fundamentales"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1829236438317064648&partner=&hide_thread=false [AHORA] "No seas atrevida, rubia teñida": el cruce entre las diputadas Carolina Gaillard, de Unión por la Patria, y Nadia Márquez, de La Libertad Avanza. https://t.co/VHeEYtIncp pic.twitter.com/NpVuSjh272 — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 29, 2024

Ahora, estamos esperando que el gobierno nos presente el presupuesto el 15 de septiembre. Ese instrumento es muy necesario para gobernar el año próximo. Pero,, no nos hacemos cargos de los conflictos que tiene hacia adentro La Libertad Avanza. Yo no dramatizaría lo que está ocurriendo en sus bloques.