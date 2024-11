Mirtha Legrand y Juana Viale tambalean en El Trece: Negociaciones trabadas

Tales declaraciones habrían llegado al productor, que no lo tomo para nada bien. Queda por verse entonces si el próximo año, que probablemente sea el de retiro de Legrand de la televisión, será con ambos ciclos en El Trece o en otra pantalla.

¿América TV o El Trece? Mariano Iúdica regresa a la televisión

Mientras continúa avanzando en Bake Off: Famosos, Mariano Iúdica confirmó en las últimas horas que volverá a encabezar un programa en al televisión. Pese a que el conductor evitó dar detalles al respecto, a partir de su información se especula que podría regresar a América TV o a El Trece.

Embed - ¡EXCLUSIVO! Mariano Iúdica confimó su regreso a la televisión: "Vuelvo con un proyecto muy lindo"

Fue en diálogo con Socios del espectáculo que el presentador confirmó su vuelta a la pantalla chica con su hija Valentina Iúdica como productora.

Es un proyecto muy lindo, es algo que ya hice antes y está muy bueno, va a estar buenísimo, es un programa grande Es un proyecto muy lindo, es algo que ya hice antes y está muy bueno, va a estar buenísimo, es un programa grande

"¿Volvés con la música?", indagó la cronista, deslizando la posibilidad de una nueva temporada de Soñando por cantar. Sin negarlo ni confirmarlo, el también humorista expresó: "Va a estar buenísimo, es un programa grande. Está todo cerrado pero no sé la fecha, no me quiero ir de boca, quiero que todo fluya".

Cabe recordar que, además de ese envío, Iúdica condujo La cocina del show en el canal de aire del Grupo Clarín y Polémica en el bar en el del Grupo América.

"Yo tengo lo del hotel en verano y lo del balneario, tengo que producir Luzu. Viste como es esto, te dicen 'a la cancha' y vamos. Paso algo muy mágico y único, no pasa siempre eso, lo que no quiero es hacerme malasangre y trabajar tanto. Cuando uno puede levantar un poco la pata, es una bendición de Dios", concluyó.

---------

Más contenido en Urgente24:

Mercenarios argentinos de Milei en Ucrania: Kiev también entrenaría en Siria

Un famoso relator de Boca se mete en la política de la mano de Javier Milei

Santa Fe: Los judiciales presionan a Pullaro y hay tensión con el colegio de abogados