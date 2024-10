Le pedirán a Javier Milei que no acepte la renuncia del juez denunciado por maltrato

image.png

Ahora lo que Javier Milei deberá decidir es si acepta o no su renuncia. En este sentido, Piumato, secretario general de la Unión Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), dijo que “El Poder Ejecutivo no tendría que aceptarle la renuncia porque él está sometido a un proceso. Nosotros vamos a plantear que no le acepten la renuncia”.