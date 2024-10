Jorge Rial destacó el "acto de rebeldía" de los artistas en los Martín Fierro de Cine

Susana Giménez en la vereda opuesta de Jorge Rial

La diva Susana Giménez estuvo presente en la ceremonia y tras su finalización contestó algunas preguntas de los periodistas que se quedaron afuera aguardando su salida.

"Todo el mundo sale hablando de que hace falta cine", dijo la conductora aunque de inmediato aclaró: "A mí no me gusta politizar los premios".

Más tarde, el notero de Socios del espectáculo le preguntó directamente: "¿No estás de acuerdo con la desfinanciación del INCAA?". A lo que la artista contestó sin dudar, dejando en claro su posición.

"No, yo estoy de acuerdo", respondió con suma franqueza. "No financiar cualquier cosa. ¿No? Financiar un buen libro, un buen equipo, un director. Yo no entiendo mucho de esto", añadió incómoda la figura de Telefe.

