RECURSO EXTRAORDINARIO
CFK va a la Corte para que le saquen la tobillera
La defensa de CFKpresentó un recurso extraordinario para que la Corte anule el uso de la tobillera electrónica y las restricciones al régimen de visitas.
El abogado Carlos Beraldi presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación, que ahora deberá decidir si admite el planteo para que llegue al máximo tribunal.
Respecto al regimen de visitas, planteó que la medida “no puede ser convalidada, máxime cuando surte un efecto estigmatizante que nada tiene que ver con la aplicación justa de la ley penal”.
En su impugnación, la defensa de CFK afirmó que esta disposición es “arbitraria y lesiva del plexo constitucional” y recordó que “la normativa vigente no faculta a los magistrados a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá del acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad”.
Por otra parte, en el escrito, la defensa cuestionó la tobillera electrónica que le impusieron a CFK. “La colocación de una tobillera de monitoreo electrónico solo resulta legítima en la medida en que resulta indispensable para asegurar el estricto cumplimiento de la pena. Por ello, la medida cuestionada debe ser revocada, dado que no existe riesgo alguno que justifique el uso de una tobillera electrónica por parte de Cristina Fernández de Kirchner ”, argumentó.
También subrayaron que dicho riesgo “ni siquiera fue invocado por el TOF Nº 2 ni por la Sala IV de la CFCP, ni tampoco surge de los informes producidos por las áreas técnicas intervinientes”.
Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y se le concedió arresto domiciliario con tobillera electrónica en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
La ex presidenta cuestiona la necesidad de uso de tobillera, pero tanto el Tribunal Oral Federal 2 que ejecuta la condena como Casación confirmó el uso del dispositivo electrónico de vigilancia.
