China vs. Javier Milei: Claudio Vidal pregunta qué pasa el 15/01/2025 en Santa Cruz

Dang Dai es una publicación sobre temas de China, hoy en propiedad de la Fundación Postgrado de Congreso / Universidad de Congreso (Mendoza), y afirma: "El proyecto de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz está paralizado desde hace un año y no hay novedades con respecto a su reanudación. El estado de las obras preocupa a la administración de Claudio Vidal, a los sindicatos y a los trabajadores porque no se sabe qué pasará con los trabajos sobre el Río Santa Cruz, informó Más Energía. Hace una semana, en su informe de gestión al Congreso de la Nación, Guillermo Francos, “cargó directamente por la UTE conformada por Gezhouba, Eleing (ex Electroingeniería) e Hidrocuyo. Según el Gobierno nacional el contratista paralizó ‘en forma unilateral’ los trabajos desde noviembre de 2023”, dice la noticia."