Denuncian censura en la CPAC: Echaron a "kukas" y a libertarios

El primero que denunció la censura fue el periodista del diario El Destape, Jon Heguier, quien en su cuenta de X explicó que no lo admitieron en el evento.

"La CPAC censuró a El Destape y le prohibió la entrada para cubrir el evento de mañana en el CCK. Por razones ideológicas, argumentaron. Una vergüenza", denunció en sus redes sociales.

Posteriormente, aclaró que el evento no solo censuró al medio kirchnerista El Destape, sino que otros medios fueron rechazados por la organización de la CPAC.

"Hay un par de medios más censurados. Por la misma razón. La Libertad Avanza", ironizó.

A su respuesta se le sumó la denuncia de una periodista de Radio con Vos, que adjuntó una imagen que detalla que el pedido de acreditación fue rechazado.

"Me mandaron el mail rechazando la acreditación por la “alta demanda”. Me consta que fui de las primeras en anotarme", se quejó.

Por otro lado, la influencer política Florencia Ravelo Niglia también contó su mala experiencia en la CPAC, y además amenazó al gobierno libertario.

"Fui invitada al CPAC en una lista con influencers y periodistas, me acreditaron y entré. A los 20 minutos una seguridad me pidió que la acompañe arriba, que me habían vetado de la lista. Cual criminal, me querían escoltar con la policía para que me vaya", escribió en su cuenta de X.

A su vez, lanzó una advertencia al Gobierno nacional:

"Los mismos que hablan de la Libertad. Yo misma me voy a encargar de cada vez que quieran cagar a los argentinos por debajo de la mesa, como con Lijo, como con Ficha Limpia y tantas otras cosas, los argentinos de bien se enteren y sepan que no son lo que dicen ser".