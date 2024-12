Cargill despedirá 8.000 empleados, y hay preocupación en Argentina.

En Argentina, la empresa multinacional tiene plantas de producción, puertos, acopios y oficinas en 60 localidades de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Córdoba y Entre Ríos, donde emplea a 3.300 personas. Sin información oficial, las versiones indican que la compañía agroindustrial reduciría el 30% de su personal gerencial y de mandos medios en el país.

Las ganancias de la empresa crecieron significativamente durante y después de la pandemia gracias a la inflación y la agitación geopolítica que desordenaron los precios de los alimentos. En 2021-22, Cargill, considerada por Forbes la compañía privada estadounidense de más volumen durante 37 años consecutivos, registró ganancias récord por US$ 6.700 millones.

Pero desde 2020 la firma multinacional culpa a la baja de los precios de los alimentos. En 2024 reportó US$ 160 mil millones ingresos para su año fiscal, que representaron un 10% menos respecto a los US$ 177 mil millones que ganó el año anterior, y las ganancias cayeron a US$ 2.500 millones, la más baja desde el período 2015-16.

Los márgenes de ganancia de Cargill se vieron afectados por la disminución de los precios que tuvieron las materias primas en todo el mundo, en particular cultivos como el trigo, el maíz y la soja, que en 2024 registraron los números más bajos de los últimos cuatro años. También la disminución de cabezas de ganado en Estados Unidos, que tiene la peor rentabilidad de los últimos 70 años.

