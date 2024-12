Nación autorizó el proceso preventivo de crisis de la avícola más grande del país

A pesar de estos números, el grupo argumenta el PPC en que no pudo recuperar el mercado de China luego de la gripe aviar en 2023. Este destino representa casi la mitad de la exportación de pollos argentina. Para GTA perder este destino representó exportar el 25% de sus productos, cuando antes era 33%.

Por otro lado, los empleados de GTA dicen que en la planta de Ezeiza hubo abandono, porque las otras producen al máximo. "Solamente Capitán Sarmiento faena 230.000 pollos por día con mucho menos personal. El argumento es que hay una crisis y que viene de largos años, pero la producción en las plantas viene en alza con poco personal, lo que ofrecen son bajas salariales y 700 despidos", dijo una fuente al tanto de las negociaciones.

Las exportaciones del sector avícola aumentaron entre enero y octubre de 129.000 a 154.000 toneladas por US$ 185 millones, según la Secretaría de Agricultura. Estos números representan un incremento del 20% interanual en toneladas y del 26% en dólares FOB. Pero desde la empresa se quejan de los sobrecostos para exportar, como un dólar más competitivo.

"Me preocupa la rapidez en que el dólar no se actualiza y la rapidez con que bajen impuestos para que el tipo de cambio sea más cercano a una competitividad. Vamos teniendo un problema de competitividad, tiene que ver con costos internos y el valor del dólar, es fácil decir que el dólar tendría que estar más alto, por supuesto que pega en el índice de inflación y es lo que el gobierno no admite, pero debe haber un equilibro entre los que nos cuesta a nosotros y a cualquier país que nos rodea producir 1 kilo de pollo", dijo De Grazia en una entrevista con La Fábrica podcast.

De esta forma, Granja Tres Arroyos se convirtió en la cuarta empresa que solicita un procedimiento de crisis en los últimos meses. Las fabricantes de neumáticos FATE y Bridgestone pidieron ese mecanismo en julio, mientras que la cerealera Vicentín presentó uno la semana pasada.

