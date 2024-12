Inseguridad + Violencia vuelven a golpear la puerta en el Conurbano

La amenaza que le hicieron a la ministra de Seguridad de la Nación (Patricia Bullrich), que se viralizó el domingo 01/12 dejó muchas incógnitas pero una certeza. Advertir que habrá un crecimiento de la inseguridad y la violencia en la provincia de Buenos Aires al 'estilo Rosario' (provincia de Santa Fe), no es novedad. Desde hace semanas, en los municipios del Conurbano bonaerense vienen advirtiendo del crecimiento y reimplantación de modalidades delictivas violentas que hace tiempo no se veían. De todas maneras, nadie lo relaciona con la oportuna aparición del video en cuestión, justo cuando arreciaban las críticas por el no tratamiento del proyecto de Ley de Ficha Limpia, consecuencia de un supuesto entendimiento entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner.