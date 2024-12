Edgardo Kueider dijo en el control aduanero que era senador "del oficialismo"

Embed Iara Magdalena Guinsel Costa, 35 años. pic.twitter.com/Wk2VPBIBcZ — Contracurva (@Contracurva) December 4, 2024

Embed CUIDEN A Iara Magdalena Guinsel Costa (secretaria/testaferro) de Kueider

Además de saber MUCHO,va a ser el chivo expiatorio pic.twitter.com/yxm2gcTWhp — ARGENTA (@Claudia15450551) December 4, 2024

El director de Ingresos Tributarios de Paraguay, Oscar Orué, explicó: "Se verificó un vehículo ingresando a territorio paraguayo. Se abrió el vehículo y la persona traía US$ 211.102, $ 646.000 argentinos y 3.900.000 guaraníes. Todo el dinero “excede el monto límite permitido según ley, no contando con ningún documento respaldatorio. En el momento del procedimiento, el señor no colaboró en el sentido de informar para qué era, por qué traía, con qué fin, eso ya se va a determinar en el sumario administrativo".