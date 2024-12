Empresa de agro insumos no pagó un pagaré y perdió valoración en el mercado.

En noviembre de 2024, Surcos colocó una Obligación Negociable (ON), cuya serie A comprende US$ 15,1 millones a una tasa nominal anual del 9,0% y con vencimiento el 8 de noviembre de 2026, mientras que la serie B es por US$ 1,57 millones de con una tasa anual del 9,0% y con vencimiento el 8 de febrero de 2027.

Por motivo de factores cambiaros, financieros, climáticos y agronómicos, la venta de agro insumos se atrasó este año, lo que comprometió el flujo de fondos tanto de fabricantes como de distribuidores. Los empresarios agropecuarios dejaron de acopiar fitosanitarios y fertilizantes para aprovechar los beneficios de los créditos con tasas de interés reales negativas y cubrirse de una devaluación.

