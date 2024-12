Marcelo Polino dejará el periodismo de espectáculos: "Salir de mi zona de comodidad"

Por último, Polino volvió a referirse sobre su relación quebrada con Lali Espósito, de quien era fiel seguidor: "Lali tuvo actitudes muy chotas conmigo. Me sentí usado por Lali, porque cuando yo la necesite nunca estuvo".

Marcelo Polino rompió el silencio y fulminó a Lali: "Se portó mal conmigo"

En marzo pasado Marcelo Polino visitó LAM y fue consultado por la polémica entre Lali Espósito y Javier Milei. El periodista siempre fue muy fanático de Lali y hasta lideró su club de fans. Por ende, su respuesta sorprendió a todos.

"Yo estoy distanciado de Lali, estoy con un tema previo a esto. No quiero opinar de la pelea con el Presidente, porque va a estar teñida de los rencores que vos sabés que yo tengo hacia la gente. Yo soy muy rencoroso", introdujo Polino.

"Cuando yo voy a Telefe a trabajar, yo tenía un programa pegado a La Voz. Salía de ahí y un día le digo: 'Lali, podés venir, te necesito, me hacés la gamba'. El estudio estaba pegado al lado. 'Bueno, dejame ver, no sé qué', me dice. No vino nunca. Hasta ahí todo bien porque podés elegir no ir", manifestó el mediático.

Después de esa historia, se refirió a una tensión entre Nacha Guevara y la artista pop. La reconocida cantante y actriz quería hacer un dueto con Espósito pero ella nunca contestó. "Ella se portó horrible con Nacha y Nacha nunca lo contó. Ella lo dio vuelta todo", afirmó Polino.

