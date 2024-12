Caso fiscal Marcelo Pecci: Condenada clama inocencia y señala a su pareja

Además fueron condenados a 23 años de prisión Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño que habrían sido los encargados de ubicar a la víctima, y el venezolano Wendre Still Scott Carrillo como autor material del crimen.

Margareth Chacón

En la entrevista con Focus Noticias de Colombia, Margareth a pesar de las pruebas que apuntan, Chacón insiste en que ella no tenía idea de lo que ocurría. “Yo no sabía que habían matado a ese señor, no sabía quién era ese señor hasta el momento de mi captura”.

Respecto al padre de su hijo, la mujer contó nunca le mencionó nada del caso.

“Yo a él, en ningún momento le vi ningún comportamiento extraño. Él actuaba normal. Siempre actúo normal”. Según la Fiscalía Chachón “asistió a, por lo menos, cuatro reuniones entre el 5 y 8 de mayo de 2022, en las que se definieron detalles de logística, traslado y financiamiento del asesinato” junto a los hermanos Pérez Hoyos y a Francisco Correa Galeano, quien es señalado como el articulador y cuyos testimonios ante la Fiscalía sirvieron como pruebas en contra de Chacón Zuñiga.

Pero ella en la entrevista lo negó y manifestó que estaba allí en medio de una restauración amorosa con Hoyos en un viaje en que iban a renovar votos en una iglesia. “Yo estaba como en una luna de miel”, afirmó. En enero dijo algo parecido, que estaba en Cartagena ‘de plan romántico’ con su esposo y para celebrar el día de la madre.

image.png

En su relato, Chacón destacó que, incluso después de regresar a Colombia, ella seguía desconociendo los detalles del crimen y las conexiones de Pérez con el asesinato de Pecci. También la mujer actualmente enjuiciada por el hecho en cuestión, aseguró haber sido presionada por el fiscal Mario Burgos, para reconocer los hechos que se le atribuyen.

Asimismo, se despegó completamente del crimen y sugirió que su pareja la engañó para ocultar sus actividades ilícitas. Dijo que ella estuvo “metida en el lugar y en el momento equivocado”

Manifestó que a ella la “callan siendo inocente para tapar la muerte” de Marcelo Pecci y aseguró que nunca estuvo involucrada en “las cosas que hacía Andrés”.

Una vez detenido el padre de sus hijos, le pidieron las autoridades que viajara a Colombia para prestar declaración y dos días después quedó detenida en El Salvador.

“Yo en este momento le hablo a Paraguay y a la Fiscalía General de la Nación de Paraguay, y de Colombia, que no dejen esto tapado. Entonces, le pido a la Fiscalía de Paraguay que vayan a visitar a Andrés, y pido a la Fiscalía de aquí (de Colombia), que lo citen, que hablen con él, que no se quede impune la muerte de ese señor”, afirmó.

En el final de la entrevista, pidió a las autoridades de Paraguay y Colombia que revisen la versión que la vincula con el crimen.

Por cierto, Margareth Chachón es madre de Jared Elías Guzmán Chacón, quien fue acusado en El Salvador de lavado de dinero y posesión y tenencia de droga.

El hombre fue capturado en enero de 2023 en labores de registro y allanamiento de las autoridades, las cuales encontraron 14.970 euros, 74 mil pesos colombianos, 510 dólares estadounidenses, 500 pesos mexicanos y 500 coronas suecas, según el reporte de medios locales. El joven no pudo explicar la procedencia del dinero, de acuerdo a El Tiempo.

Más contenido de Urgente24

Un ingrediente común podría acelerar el cáncer: "Casi todo lo contiene"

Disney roto: El tráiler de Blancanieves woke rompió un récord negativo en YouTube

Crisis en Francia: Cae el gobierno de Macron-Barnier

Andrés Fassi está a dos partidos de ganarle la guerra a Chiqui Tapia