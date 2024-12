PJ roto: Dirigentes peronistas apoyan la reforma constitucional de Pullaro

“Hay una pelea interna de sectores del justicialismo en la que yo no participo, por lo que no me voy a hacer cargo de las cosas que diga el PJ en sus comunicados, con lo que no estoy de acuerdo”, explicó Sukerman sobre el comunicado del justicialismo, que fue digitado por el senador Armando Traferri, la Cámpora y los dirigentes sindicales.

También Sukerman rechazó los argumentos que dio el justicialismo, que mencionó a la violencia y la pobreza como temas más importantes para resolver antes que "garantizar la auto reelección del gobernador Pullaro". El exministro dijo que “los gobernadores merecen una reelección” y que el problema del PJ no es la reelección, sino que “está totalmente desarmado y no genera un candidato”.

Las otras voces peronistas que apoyaron a la reforma constitucional fueron el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, y el de Funes, Roly Santacroce. Ambos bancaron la reelección del gobernador de Santa Fe y aprovecharán para incluir en la reforma sus propios reclamos. Corsalini dijo: "Yo voy por mi tercer mandato, no sería coherente decir que no”, y Santacroce coincidió “¿Por qué yo puedo ser reelecto sin límite y el gobernador no?”.

La reelección del gobernador no es el único cambio que se propone reformar, sino que también se plantea ponerle un tope a los mandatos de los legisladores, quienes no tienen límite para ser reelectos. En ese sentido, desde el Partido Socialista plantean que tanto los cargos ejecutivos como legislativos solamente puedan ser reelegidos una vez. Una vez que cumplan los dos mandatos, pueden postularse otra vez luego de cuatro años.

De esta forma, Perotti, que en un principio estaba solo dentro del peronismo por su acompañamiento a Pullaro, ahora está acompañado por dirigentes del justicialismo que reniegan de la conducción de Santa Fe. Aunque los dirigentes no suman votos en la reforma constitucional, son una muestra del poco poder que tiene la Cámpora, Traferri, e incluso Agustín Rossi en el peronismo provincial.

