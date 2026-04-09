La CGT reactivó su agenda y confirmó una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril, en la antesala del Día del Trabajador. Habrá acto y señal política, pero sin paro general.
ANTES DEL DÍA DEL TRABAJADOR
La CGT no para pero moviliza a Plaza de Mayo el 30/04
Como para recordar el Día del Trabajo y que existe, la CGT moviliza sin paro a la Plaza de Mayo el 30/04. Los argumentos y el Papa Francisco en el medio.
El consejo directivo cegetista decidió, según explicó el triunviro Jorge Sola, una jornada con tono social y religioso, en homenaje al Papa Francisco, pero apuntando al malestar social.
Reclamos y clima social
La central obrera pondrá en los medios reclamos sobre
Caída del empleo
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Endeudamiento de los trabajadores
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Paritarias con techo por debajo de la inflación
“Queremos paritarias libres”, insistieron desde la conducción cegetista, en un mensaje directo al Gobierno.
Alianzas en la calle
Los secretarios generales: especulan con la participación de sectores de la Iglesia críticos del oficialismo y de movimientos sociales agrupados en la UTEP, que vienen de mostrar capacidad de movilización tras protestas por recortes en programas sociales.
Sin paro, pero con mensaje
La CGT evita, por ahora, una medida de fuerza general, pero sube la presión en la calle. La movilización del 30/4 funcionará como termómetro político y sindical en un contexto de ajuste y tensión creciente con la administración de Javier Milei.
En igual sentido, Sola acotó
Luego continuó
Y agregó:
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