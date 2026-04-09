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ANTES DEL DÍA DEL TRABAJADOR

La CGT no para pero moviliza a Plaza de Mayo el 30/04

Como para recordar el Día del Trabajo y que existe, la CGT moviliza sin paro a la Plaza de Mayo el 30/04. Los argumentos y el Papa Francisco en el medio.

09 de abril de 2026 - 22:58
Expectativas de la CGT por la movilización del 30/04

Expectativas de la CGT por la movilización del 30/04

FOTO: JUAN MABROMATA / AFP

La CGT reactivó su agenda y confirmó una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril, en la antesala del Día del Trabajador. Habrá acto y señal política, pero sin paro general.

El consejo directivo cegetista decidió, según explicó el triunviro Jorge Sola, una jornada con tono social y religioso, en homenaje al Papa Francisco, pero apuntando al malestar social.

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Jorge Sol&aacute;, uno de los secretarios generales que explic&oacute; los argumentos de la movilizaci&oacute;n, sin paro de la CGT.

Jorge Solá, uno de los secretarios generales que explicó los argumentos de la movilización, sin paro de la CGT.

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Alianzas en la calle

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Sin paro, pero con mensaje

La CGT evita, por ahora, una medida de fuerza general, pero sube la presión en la calle. La movilización del 30/4 funcionará como termómetro político y sindical en un contexto de ajuste y tensión creciente con la administración de Javier Milei.

En igual sentido, Sola acotó

Hicimos un profundo análisis de la realidad sociolaboral y económica que está atravesando nuestro país. Como es noticia en cada uno de los medios, en cada una de las actividades estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ya sea en la formalidad o la informalidad, o los monotributistas. El endeudamiento familiar ha aumentado, hay pérdida constante de trabajadores y crecimiento del desempleo Hicimos un profundo análisis de la realidad sociolaboral y económica que está atravesando nuestro país. Como es noticia en cada uno de los medios, en cada una de las actividades estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ya sea en la formalidad o la informalidad, o los monotributistas. El endeudamiento familiar ha aumentado, hay pérdida constante de trabajadores y crecimiento del desempleo

Luego continuó

En conmemoración por el próximo Día del Trabajador, el 1 de mayo, vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15, en la que se va a llevar adelante también una celebración religiosa conmemorando al papa Francisco, su relación con la defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales como tales. Ese vínculo que el papa Francisco ha llevado adelante con la solidaridad como bandera En conmemoración por el próximo Día del Trabajador, el 1 de mayo, vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15, en la que se va a llevar adelante también una celebración religiosa conmemorando al papa Francisco, su relación con la defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales como tales. Ese vínculo que el papa Francisco ha llevado adelante con la solidaridad como bandera

Y agregó:

A partir de eso, de esa situación, y en esa conmemoración, vamos a reclamar el estado actual de situación de los trabajadores y trabajadoras, de caída del poder adquisitivo, pérdida del salario y endeudamiento familiar A partir de eso, de esa situación, y en esa conmemoración, vamos a reclamar el estado actual de situación de los trabajadores y trabajadoras, de caída del poder adquisitivo, pérdida del salario y endeudamiento familiar

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El Papa Francisco inspira la movilizaci&oacute;n

El Papa Francisco inspira la movilización

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