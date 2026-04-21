Confirmado: Manaos debe pagar una indemnización de $807 millones por fraude laboral

Intereses bajo revisión: Factor “no vulnerable”

Uno de los puntos más sensibles del expediente fue el cálculo de los intereses. En Cámara, los accesorios superaban los $1.235 millones. Pero la Corte —con votos de Omar Palermo y Norma Llatser— aplicó el artículo 771 del Código Civil y Comercial para morigerarlos.

El tribunal sostuvo que el demandante no calificaba como “trabajador vulnerable”. Señaló que se trata de un empresario con trayectoria comercial, titular de la cadena de supermercados “La Yunta” en San Rafael, con ingresos muy superiores al promedio (más de 24 veces el Ripte de la época).

Con ese criterio, los magistrados consideraron que la aplicación automática de tasas generaba una “desproporción económica”. El resultado: intereses recortados casi a la mitad.

¿Cómo quedó la condena sobre Manaos?

Capital: $223,4 millones

Intereses: $584,2 millones

Total: $807,6 millones

La Corte también rechazó el pedido de Refres Now de pagar en cuotas, al considerar que esa instancia ya había fracasado durante el proceso.

image Orlando Canido, producción del medio La Fábrica

Reacción de Orlando Canido

Tras el fallo inicial, el titular de la compañía, Orlando Canido, cuestionó la magnitud de la condena:

Es una desproporción total. No puede ser que una persona trabaje seis años con un sueldo de $2,5 millones y tenga que pagar $800 millones de indemnización. Así nadie va a contratar a nadie Es una desproporción total. No puede ser que una persona trabaje seis años con un sueldo de $2,5 millones y tenga que pagar $800 millones de indemnización. Así nadie va a contratar a nadie

Contexto: Detrás de Manaos

Canido fundó Manaos en 2004, aunque su recorrido en el negocio de bebidas supera los 50 años. Antes de crear Refres Now, trabajó como distribuidor de marcas como Bieckert y Crespi y tuvo vínculos comerciales con gigantes como Coca-Cola y Pepsi.

Clave político - judiciall fallo combina dos señales.

Por un lado, endurece la mirada sobre prácticas de registros laborales consideradas fraudulentas.

Por otro, introduce un criterio restrictivo en el cálculo de intereses cuando el demandante no es considerado vulnerable. La tensión promete replicarse en futuros litigios laborales.

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