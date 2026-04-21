La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la condena millonaria contra Refres Now (Manaos) al confirmar que la empresa incurrió en “maniobras fraudulentas” en el registro de un trabajador. El fallo fijó una indemnización total de $807,6 millones, tras recalcular los intereses.
GOLPE JUDICIAL EN MENDOZA
Confirmado: Manaos debe pagar una indemnización de $807 millones por fraude laboral
La Corte de Mendoza confirmó que la empresa dueña de Manaos deberá pagar $807 millones por lo que consideran fraude laboral.
Maniobra laboral bajo la lupa
El caso se originó en la demanda de un exvendedor que denunció haber sido empujado a un “despido indirecto” luego de años de irregularidades. Según la sentencia, la firma utilizó en 2018 un acuerdo ante el Seclo como un “artilugio” para modificar su encuadre laboral: de Viajante de Comercio —regido por la Ley 14.546— a “Promotor” dentro del convenio de Aguas y Gaseosas, una categoría menos favorable.
Los jueces aplicaron el principio de primacía de la realidad y concluyeron que el vínculo nunca se interrumpió. Para el tribunal, la maniobra tuvo un objetivo claro: reducir costos laborales y ocultar la verdadera antigüedad del trabajador, que se remontaba a octubre de 2013.
Recurso rechazado: Sin “cuestión federal”
La empresa intentó escalar el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal, alegando arbitrariedad y violación de garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho de propiedad.
Sin embargo, la Corte mendocina cerró esa vía. Consideró que no existía una “cuestión federal” suficiente, ya que el conflicto se apoya en hechos, pruebas y normas de derecho común, fuera del alcance de la instancia nacional. Además, advirtió que la compañía reiteró argumentos ya tratados y no logró demostrar arbitrariedad.
Intereses bajo revisión: Factor “no vulnerable”
Uno de los puntos más sensibles del expediente fue el cálculo de los intereses. En Cámara, los accesorios superaban los $1.235 millones. Pero la Corte —con votos de Omar Palermo y Norma Llatser— aplicó el artículo 771 del Código Civil y Comercial para morigerarlos.
El tribunal sostuvo que el demandante no calificaba como “trabajador vulnerable”. Señaló que se trata de un empresario con trayectoria comercial, titular de la cadena de supermercados “La Yunta” en San Rafael, con ingresos muy superiores al promedio (más de 24 veces el Ripte de la época).
Con ese criterio, los magistrados consideraron que la aplicación automática de tasas generaba una “desproporción económica”. El resultado: intereses recortados casi a la mitad.
¿Cómo quedó la condena sobre Manaos?
- Capital: $223,4 millones
- Intereses: $584,2 millones
- Total: $807,6 millones
La Corte también rechazó el pedido de Refres Now de pagar en cuotas, al considerar que esa instancia ya había fracasado durante el proceso.
Reacción de Orlando Canido
Tras el fallo inicial, el titular de la compañía, Orlando Canido, cuestionó la magnitud de la condena:
Contexto: Detrás de Manaos
Canido fundó Manaos en 2004, aunque su recorrido en el negocio de bebidas supera los 50 años. Antes de crear Refres Now, trabajó como distribuidor de marcas como Bieckert y Crespi y tuvo vínculos comerciales con gigantes como Coca-Cola y Pepsi.
Clave político - judiciall fallo combina dos señales.
Por un lado, endurece la mirada sobre prácticas de registros laborales consideradas fraudulentas.
Por otro, introduce un criterio restrictivo en el cálculo de intereses cuando el demandante no es considerado vulnerable. La tensión promete replicarse en futuros litigios laborales.
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