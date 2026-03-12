Complicado: Manuel Adorni ya suma 3 denuncias penales

US$42.500 ($43.860.000) de un préstamo de su madre y otra familiar ya fallecida, que no figuraba en la declaración de 2023)

US$ 50.000 ($51.600.000) de 2 deudas hipotecarias con 2 particulares que trabajan en la Policía Federal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/marielfitz/status/2032076575412269161&partner=&hide_thread=false Acá el detalle de esas deudas informadas en pesos al cambio de $1.029 x USD usado x Adorni:

— Mariel Fitz Patrick (@marielfitz) March 12, 2026

Por otra parte, cabe recordar que Marcela Pagano ya había presentado una denuncia penal contra Manuel Adorni, pero por haber llevado a su esposa en la comitiva oficial a Estados Unidos. Dicha denuncia fue por los delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

"Presenté una denuncia penal para que se investiguen los delitos que el propio Manuel Adorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta", dijo Pagano en un tuit en el que compartió el archivo que se viralizó.

"Javier Milei debería exigirle la renuncia indeclinable a este soldado de la CASTA! AFUERAAAAA!", agregó. La presentación recayó por sorteo en el juzgado N°11 que subroga Marcelo Martínez de Giorgi.

La otra denuncia, por el mismo tema, la realizó Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, por el delito de malversación de fondos. La misma quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.

“Si se desloma o no, no es una excusa válida”, dijo el letrado, ya que “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”.

