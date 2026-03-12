El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma denuncias penales en la Justicia, y ya son tres. Este jueves (12/03) la diputada -ex libertaria- Marcela Pagano lo denunció por supuesto enriquecimiento ilícito, por el viaje que efectuó junto a su familia en un vuelo privado a Punta del Este.
VIAJE EN JET PRIVADO
Complicado: Manuel Adorni ya suma 3 denuncias penales
El jefe de Gabinete Manuel Adorni ya suma 3 denuncias penales. Marcela Pagano pidió que la Justicia lo investigue por presunto enriquecimiento ilícito.
"Su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco", aseguró Pagano, sobre las declaraciones de Marcelo Grandio, quien viajó con Adorni a Uruguay.
Adorni dijo que todo lo pagó él. Pero el costo de un traslado en jet privado choca contra la última declaración jurada que hizo ante la Oficina Anticorrupción, en 2024. Allí declaro un patrimonio de casi $108 millones, que incluye propiedades y dinero en efectivo. La revalorización de los inmuebles y la devaluación a los largo de 2025 seguramente incrementaron el valor de esos bienes.
La periodista Mariel Fitz Patrick, que indagó en la declaración jurada de Adorni, puso foco en las deudas que incluyó en esa documentación:
- US$42.500 ($43.860.000) de un préstamo de su madre y otra familiar ya fallecida, que no figuraba en la declaración de 2023)
- US$ 50.000 ($51.600.000) de 2 deudas hipotecarias con 2 particulares que trabajan en la Policía Federal.
Por otra parte, cabe recordar que Marcela Pagano ya había presentado una denuncia penal contra Manuel Adorni, pero por haber llevado a su esposa en la comitiva oficial a Estados Unidos. Dicha denuncia fue por los delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
"Presenté una denuncia penal para que se investiguen los delitos que el propio Manuel Adorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta", dijo Pagano en un tuit en el que compartió el archivo que se viralizó.
"Javier Milei debería exigirle la renuncia indeclinable a este soldado de la CASTA! AFUERAAAAA!", agregó. La presentación recayó por sorteo en el juzgado N°11 que subroga Marcelo Martínez de Giorgi.
La otra denuncia, por el mismo tema, la realizó Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, por el delito de malversación de fondos. La misma quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.
“Si se desloma o no, no es una excusa válida”, dijo el letrado, ya que “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”.
----------------
Otras noticias en Urgente24:
Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....
Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracias a Coudet
Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad
Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica
Topper está cerca de cerrar su última planta, y puede desaparecer la marca en Argentina