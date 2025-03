Enojo en el PRO con Rodríguez Larreta: "Quiere entregar CABA a los K o a LLA"

En junio de 2005 Macri y Ricardo López Murphy, líder del partido Recrear para el Crecimiento, acordaron una alianza electoral de alcance nacional. En agosto de 2005 se organizó el partido político Compromiso para el Cambio, y su presidente fue Macri (era su proyecto político personal). Y la alianza con López Murphy se llamó Propuesta Republicana (PRO), ingresando Frente Federal Justicia y Libertad (Frejuli), Partido Demócrata Progresista (PDP), Recrear para el Crecimiento, Compromiso para el Cambio, Acción por la República, Voluntad para la Integración y el Desarrollo Auténtico.

Le fue bien en las elecciones legislativas de 2005 pese al escándalo que ocurrió con Eduardo Lorenzo Borocoto, quien se marchó con los Kirchner ya elegido por Macri, poniendo en duda la consistencia del espacio. Ahora, en 2025, varios cercanos a Macri quisieron comparar lo sucedido con Larreta con aquel acontecimiento de Borocotó, que no impidió el triunfo electoral 2007, y el PRO se quedó con CABA.

Hay un problema doble cuando se pretende la comparación: No es sólo Larreta, antes fue Diego Valenzuela en el municipio 3 de Febrero -entre muchos otros-, y coincide con la cercanía de Cristian Ritondo y Diego Santilli a La Libertad Avanza, sumándose a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei. No obstante, nadie todavía desafió en las urnas al PRO, que es lo que decidió hacer Rodríguez Larreta.

horacio rodriguez larreta patricia bullrich mauricio macri jorge macri Los primos Macri, Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta.

Las críticas

Jorge Macri fue ministro de Gobierno de Rodriguez Larreta en los 2 últimos años de la gestión del 'Pelado', a pedido de Mauricio Macri, quien se suponía que entonces apoyaría la precandidatura presidencial de Rodríguez Larreta, lo que no sucedió.

Luego de las durísimas críticas de Larreta a la gestión de Jorge Macri en CABA, en X se leyeron algunas críticas desde el PRO para ejemplificar el debate que ha provocado la decisión de Larreta:

@FabianWaldman: Mucha bronca en el PRO porteño por la candidatura de Larreta. No es una sorpresa para Jorge Macri. Decidió traicionar 22 años de trabajo en CABA por intereses personales. Su candidatura solo es funcional al kirchnerismo y a La Libertad Avanza.

@MacriElKiller: Larreta es el mismo traidor que quería entregarle CABA a Rulos 125, que quería un consenso del 70% para poder avanzar con reformas estructurales y el que jamás pudo terminar con los piquetes. Es un tipo siniestro para nuestro país. Un miserable.

(N. de la R.: 'Rulos 125' se supone que es Martín Lousteau, presidente de la UCR y quien fue aliado de Larreta).

@LwLauraw: Me acaba de llamar Horacio Rodríguez Larreta y me dijo: Hola, vuelvo para que nos encontremos, vuelvo para charlar, vuelvo para que me cuentes cómo andan las cosas. Parece un ex después de un año con antidepresivos que quiere tirar una cañita y ver qué onda.

Muy probablemente en el curso de la jornada, desde la campaña de Jorge Macri se avanzará no solo en responderle a Larreta acerca del "olor a pis" que afirma que hay en CABA sino en diferenciarse de lo que proponga.

