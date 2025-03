Starlink le da Internet gratis a Bahía Blanca, pero no hay que ilusionarse demasiado

Embed La Oficina del Presidente de la República Argentina agradece a @elonmusk por su gesto de solidaridad al proveer, a través de su empresa @starlink, servicios de Internet gratuitos para Bahía Blanca en este difícil momento. La ciudad, sus habitantes y todos los argentinos valoramos… https://t.co/svsy1g54OG — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 15, 2025

Para acceder a la red de Internet, lo único que deben hacer aquellos afectados por las inundaciones es registrarse en ella. El gobierno aprovechó para dar otro dato importante: Starlink no es la única forma de llevar Internet a las zonas más alejadas del país. A partir de este año, algunos celulares podrán conectarse gratuitamente a la red de Starlink, especialmente en zonas rurales donde no hay Wi-Fi o cobertura de datos móviles. La idea es reducir la brecha digital que tanto afecta a las comunidades más aisladas, pero claro, como todo, este tipo de soluciones no alcanzan a todo el mundo, ni en todos los momentos.