Subasta récord en Santa Fe: Los bienes narcos dejaron más de mil millones de pesos

Más allá del dinero recaudado, la administración de Pullaro busca dejar un mensaje por medio de las subastas: "vamos a ir contra los que cometen delitos, los vamos a meter presos, pero además los bienes los vamos a secuestrar y posteriormente los vamos a subastar para que las organizaciones criminales no solo no tengan recursos, sino que no puedan pagar a los mejores abogados o a los mejores contadores como vimos que sucedió en muchísimos momentos en nuestro país".

Debilitar a las organizaciones criminales

A su turno, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, recordó que desde el primer día de mandato se comenzó a trabajar "fuertemente" en materia de seguridad para poner "orden" en Santa Fe.

En base a ello reconoció que se debe controlar la calle y la cárcel "para que los delincuentes no puedan seguir operando" detrás de las rejas. Por ende, sostuvo que, a través de esta subasta lo que se hace es "debilitar a todas las organizaciones criminales, venderles a las organizaciones narcocriminales más grandes todos sus bienes. Y también a las organizaciones más chicas -involucradas en robos de celulares, carteras- venderles y subastarles las motocicletas que usan".

Primera subasta del año

Para esta primera subasta del año se inscribieron unas 3.650 personas provenientes de 20 provincias del país.

El dinero obtenido será destinado a resarcir a las víctimas de delito, a donaciones a instituciones, políticas de seguridad y autofinanciar la Aprad, que es un ente autárquico.

En total se ofrecieron 116 bienes patrimoniales, que incluyeron autos y motos, motos de agua, una casa rodante; dos lotes con materiales de construcción y dos inmuebles en el barrio privado Puerto Roldán.

El lote más caro de los vendidos fue el 5, que es una casa de Puerto Roldán: $ 183 millones. El segundo lote más caro, el lote 4, fue el auto Maserati Levante, $ 136 millones. El tercer lote más caro fue el 6, correspondiente a otro inmueble en Puerto Roldán, por $ 75 millones. Un dato a destacar: se vendió un lote por una casa rodante, el 12, por 22 millones de pesos. El remate más barato fue una moto, por 700.000 pesos.

image.png La actividad se llevó a cabo este sábado en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario y participaron más de 3.660 personas de 20 jurisdicciones del país.

