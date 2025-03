Una buena para Wanda Nara: Confirmada en MasterChef y la estrella que la acompañaría

En el posteo, la empresaria escribió "Mi canal, mi familia, mi jefe", dejando en claro su fuerte vínculo con Telefe.

Pero eso no fue todo, ya que después compartió una publicación del canal y afirmó: "Planificando MasterChef 2025".

Yanina Latorre arrancó con polémica: Desmintió a Intrusos y Rodrigo Lussich estalló

En la velada del lunes (17/3) Yanina Latorre estrenó Sálvese quien pueda, su nuevo programa de América TV. Como no podía ser de otra manera, el ciclo de espectáculos arrancó con polémica y podría haber destapado una interna en el canal. Sucede que la conductora puso en duda una información de Intrusos y Rodrigo Lussich estalló.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1901761128650436690?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1901761128650436690%7Ctwgr%5Eb6ab8ca7b18d29557e277e39987008356bd9c8c3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fyanina-latorre-arranco-polemica-desmintio-intrusos-y-rodrigo-lussich-estallo-n597825&partner=&hide_thread=false Yanina Latorre desacreditó un chimento de Rodrigo Lussich en su nuevo programa #SQP: "Eso es cualquier cosa" pic.twitter.com/dsX0KfJK9H — TeleBizarra (@TeleBizarra) March 17, 2025

Durante el debut, la producción compartió un fragmento del programa encabezado por Adrián Pallares y el ya mencionado Lussich en el que se referían al escándalo protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y sus representantes legales.

En este marco, el propio Lussich deslizó con un tono enigmático: "¿Será cierto que Icardi se habría confundido con una de sus abogadas?".

Finalizado el clip, Latorre y los suyos reaccionaron con una carcajada, y la conductora lanzó:

Eso es cualquier cosa para mí. No quiero que te enojes, Lussich porque después me llamás y me decís. Creo que lo dijo en forma de chiste Eso es cualquier cosa para mí. No quiero que te enojes, Lussich porque después me llamás y me decís. Creo que lo dijo en forma de chiste

Pese a que el comentario de la angelita fue en buenos términos, su compañero de pantalla no se lo tomó para nada bien y explotó en su cuenta de X (ex Twitter):

image.png

Además, el conductor de origen uruguayo también apuntó contra la cuenta especializada en rating y medios @TeleBizarra, tan solo por haber compartido el video.

Por su parte, Latorre optó no darle mayor trascendencia al hecho y se limitó a contestarle por la misma vía a su colega que sus dichos habían sido "con onda".

Sin embargo, este repentino cruce podría dejar en evidencia que los ánimos estarían caldeados entre los envíos de espectáculos de América TV. Cabe destacar que ya el mes pasado Ángel de Brito opinó irónico sobre la conducción de Pallares y Lussich y el segundo no lo dejó pasar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rodrilussich/status/1886904359646093816?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1886904359646093816%7Ctwgr%5Eb6ab8ca7b18d29557e277e39987008356bd9c8c3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fyanina-latorre-arranco-polemica-desmintio-intrusos-y-rodrigo-lussich-estallo-n597825&partner=&hide_thread=false La “linda pareja que baila” hizo el programa de espectáculos más visto de 2024. Besos ! pic.twitter.com/Ibimw2Gcdj — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) February 4, 2025

