Flor de la V no se contiene y dispara contra Roberto Moritán: "De octubre no pasa..."

Flor de la V y sus revelaciones sobre la carrera de García Moritán

El panorama pintado por Flor de la V es desolador para el político. Según sus palabras, Moritán se encuentra en una situación de aislamiento total dentro del ministerio. "Jorge Macri no lo quiere ver ni en foto y él está atornillado al puesto [...] aunque le están pidiendo que renuncie, pero él no se quiere ir", reveló la conductora, añadiendo un toque de dramatismo a la narrativa. La predicción es sombría: "de octubre no pasa, porque no tiene a nadie".