¿Satélites? Volvió Laura Richardson y apuntó otra vez contra la base china en Neuquén

"Hoy la democracia está bajo ataque", disparó Richardson, y aunque no precisó quiénes serían los supuestos agresores, hizo mención al "intento de cambiar el orden mundial", lo que hace suponer que apuntaba a China.

En este sentido cuestionó la construcción de la base espacial ubicada en Neuquén y criticó que sea "la única fuera de sus fronteras". "¿Qué hacen allí? ¿Están apuntando a satélites globales de EEUU?, ¿de Argentina?", se preguntó.

"¿Están aquí para invertir o para hacer otra cosa? En otros puntos del mundo no están invirtiendo sino buscando otro tipo de información estratégica", insistió al respecto.

Laura Richardson, piloto de helicópteros Sikorsky UH-60 'Black Hawk'. Laura Richardson volvió a la Argentina e insistió contra la base china en Neuquén.

El viaje de Milei a China

Pese a ello, avaló el viaje que próximamente emprenderá el presidente Javier Milei a China para intentar componer relaciones con Xi Jinping.

"No genera un problema (el viaje a China) porque es una decisión soberana, como compartimos valores democráticos es una decisión de hierro". "De hierro", dijo también, es "la relación de EEUU con Argentina".

Cabe recordar que durante una entrevista con Susana Giménez, hace algunos días atrás, Javier Milei se refirió a China como un socio clave para Argentina.

Según el presidente, China es un socio comercial que no impone condiciones. "Ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten", afirmó el mandatario.

