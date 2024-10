CGT: La Mesa Chica habló de Quintela pero piden a Axel Kicillof para enfrentar a CFK

image.png La postura de la CGT se acordó ayer en una reunión de la mesa chica en UPCN.

No estuvieron presentes ni Pablo Moyano, ni referentes de la Corriente Federal de Trabajadores, ni del Frente Sindical para el Modelo Nacional, cercanos al kirchnerismo.

Quieren a Axel Kicillof

"Queremos que quien conduzca sea un gobernador y especialmente que sea Kicillof", repitió en off en diferentes medios un de los dirigentes que participó del cónclave. Es más, creen que el propio Ricardo Quintela podría sumarse en ese camino.

Pero Axel Kicillof es ajeno a la jugada. En efecto, todavía no se la transmitieron. Algo que esperan hacer en las próximas horas con guiños y con una conversación. ¿Aceptará el pedido que también comparten otros mandatarios provinciales, intendentes, legisladores, sindicalistas y dirigentes? La dirigencia cegetista planea en estos días un encuentro con Axel Kicillof.

Aunquetambién tomó contacto en las últimas horas con Quintela. "No se va a sumar a una lista de unidad con Cristina", aseguró un sindicalista.

Por último, cabe mencionar que Pablo Moyano no asistió al encuentro de ayer porque está volviendo de Marruecos tras haber participado de un congreso sindical internacional, aunque en la CGT creen que este dirigente no explicitará su apoyo a la candidatura de Cristina Kirchner, pese a que la semana pasada se reunió con ella en el Instituto Patria:

Es que Hugo (Moyano) juega con nosotros y tampoco quiere a Cristina -señaló un jefe cegetista-. No te olvides que Pablo no es el líder del sindicato Es que Hugo (Moyano) juega con nosotros y tampoco quiere a Cristina -señaló un jefe cegetista-. No te olvides que Pablo no es el líder del sindicato

