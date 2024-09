Encuesta: La mano de Alberto a Milei y la 'paliza' de Villarruel a Karina

No obstante, quienes respondieron no tener confianza crecieron casi 6 puntos en relación a julio, deterioro que sí se aceleró este mes (en la medición previa había subido unos 4 puntos), abastecidos en buena parte por el segmento "no sabe", que bajó 4,3 puntos.

CIRCUITOS-CONFIANZA.png

Pablo Romá, director de Circuitos, explicó a Urgente24 que la moderación en el deterioro de estos indicadores sobre la figura de Milei responde a "una toma distancia por parte de la opinión pública, pero no a un quiebre con el Presidente". "Sí hay una pérdida de entusiasmo", remarcó.

Por otro lado, Romá señala como factor determinante de esa desaceleración en el declive al caso que involucró a Alberto Fernández, quien fue denunciado por su expareja Fabiola Yañez por supuestamente haberla golpeado y someterla a un maltrato psicológico, lo que se está escrutando en la justicia.

"En el medio del último trabajo pasó lo de Alberto Fernández. Toda la discusión sobre la degeneración moral que propuso el Gobierno hizo que si bien la cuestión económica es crítica, no sólo para los que votaron a Milei sino también para los que no lo votaron, se dispare la idea de que no hay alternativa y todo lo otros que hay es un desastre. Eso lo ayudó un poco al Gobierno, que lo trabajó mucho", sostuvo el consultor.

Por otro lado, agrega que hasta el cierre de la encuesta no se había registrado, al menos en términos considerables, un impacto sobre la imagen del Presidente del veto contra la ley de movilidad jubilatoria.

Jóvenes del AMBA prefieren a Villarruel

En paralelo a la encuesta nacional, Circuitos publicó otra que abarca sólo al segmento joven (entre 16 y 24 años) del Área Metropolitana (AMBA).

En esta población específica hay una mirada menos polarizada respecto a Milei, en la predomina la imagen regular del Presidente, que alcanza el 40,7%. La aprobación (buena + muy buena) y la desaprobación (mala + muy mala) empatan en torno al 29%.

Una de las preguntas de la encuesta, que abarcó 889 casos efectivos relevados en la Capital Federal y 24 partidos del GBA, es sobre el nivel de identificación que logran distintas figuras del Gobierno, excluyendo al Presidente. Se recorta entre ellas Victoria Villarruel.

La Vicepresidente logra un 28,6% de adhesión entre los jóvenes del AMBA, seguida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (19,4%) y la opción "aún no lo sabe".

CIRCUITOS-VILLARRUEL.png

"Victoria Villarruel tiene un peso muy grande. No están claros los motivos, pero está marcada la preferencia. El resto está bastante más abajo, salvo Bullrich. Por otro lado esos que están encargados del ajuste, Luis Caputo (2,1%) y Federico Sturzenegger (0,7%), no tienen ninguna identificación", evaluó el director de la consultora.

El dato va en sintonía con la imagen positiva que la Vicepresidente logra en el Conurbano bonaerense -parte del AMBA-, donde logra mayor aceptación que Milei, quien consigue cifras muy por debajo del promedio a nivel país, de acuerdo a la encuesta de Reyes-Filadoro que Urgente24 publicó días atrás.

Otro dato sobresaliente de este punto es que mientras Villarruel consigue casi un tercio de la identificación dentro de las filas oficialista, su archirrival, la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei, Karina Milei, obtiene apenas el 9,5%. A pesar del estatus que tiene la hermana presidencial dentro del Gobierno, sufre una paliza en términos de identificación con la opinión pública.

