VIVO: Hoy se come 'panqueques' en Diputados y la oposición admitió la derrota

Live Blog Post

La oposición anticipa su derrota

"Parece que tienen el número, lo lamentamos mucho, hoy los jubilados van a perder: no van a ganar ustedes y no vamos a perder nosotros. Van a perder los jubilados que no encontran una solución, sobre cómo consiguieron el número (para aceptar el veto presidencial) me eximo de hablar, las fotos en la Casa Rosada y los acuerdos degradan cada vez mas la política", admitió el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.