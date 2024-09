Noticia: Javier Lanari inmortal (no tiene abuelos y nunca se jubilará)

En todo caso los políticos especulan con el malestar de los jubilados y pensionados e intentan llevar agua para su molino. Pero no son los políticos el origen del reclamo sino aquellos a quienes Lanari decidió ignorar.

Hay que distinguir la política partidaria de los colectivos socioeconómicos.

Retonto

Hay elucubraciones posibles:

Javier Lanari no tiene contacto con la 3ra. Edad.

Javier Lanari tiene contacto solamente con millonarios de la 3ra. Edad.

Javier Lanari postea aquello que agrada a Javier Milei y la cohorte de genuflexos en la Casa Rosada.

Las estadísticas de Javier Milei sobre evolución de jubilaciones y pensiones son muy cuestionadas por los jubilados y pensionados, más allá de los políticos. No es bueno involucrarse en aritmética cuando uno no es 'del palo'. Además, tal como dice Diego Giacomini, las estadísticas no son el fuerte de Javier Milei.

Javier Lanari podría enfocar su crítica hacia los políticos pero formula su enojo o su idea hacia la acusación a todos los jubilados y pensionados de "llorar" sin sentido.

Es cierto que la influencia política de la 3ra. Edad está en baja desde hace tiempo (alguna vez hasta tuvieron un partido político con representación parlamentaria) ya que carecen de referentes propios pero eso no quiere decir que no puedan expresarse en los comicios 2025, por ejemplo.

Recordarles en ese momento que Presidencia de la Nación los considera unos "llorones", quejosos insufribles y además ignorantes, no parece resultar una buena carta de presentación preelectoral.

Lo más grave es que a Javier Lanari no lo conmueven los humanos pereo sí los perros. Mimetizarse con Javier Milei puede resultar oneroso más allá de la coyuntura.

