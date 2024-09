Pablo Echarri marchó contra el Gobierno: "Estoy por la Argentina"

La preocupación de Pablo Echarri sobre la ficción argentina

Pablo Echarri en diálogo con Intrusos se manifestó al respecto de la situación actual que pasa la ficción local. "Es un año muy difícil en todo sentido. Uno no puede abstraerse más allá de la propia realidad que es privilegiada", consideró.

"La ficción no está más, si no viene una plataforma con un proyecto específico no hay mucho trabajo. Nuestro colectivo es uno de los más desocupados en este momento", señaló el actor.

Y sumó: "El teatro es un lugar de resistencia hoy en día. Hay mucha opción, una cartelera muy fértil". "Las latas hace años que están en la televisión argentina".

"Hay muchos canales que hoy programan latas en sus canales centrales. Es un problema que viene desde hace muchos años. Pero programar latas en la TV Pública, eso no se hace. Las señales estatales no programan televisión extranjera", se quejó.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Sony presenta la PlayStation 5 Pro: cuál es el precio y la fecha de lanzamiento

Escándalo: Fátima Florez destruyó a Yuyito González con un comentario picante

Se conoció la verdad sobre la salud de Darío Barassi: “Tuvo una operación…”

'Beetlejuice 2': ¿Por qué Alec Baldwin y Geena Davis no vuelven en la secuela?

El nuevo reality de El Trece se tambalea y Adrián Suar está que vuela