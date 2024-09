Argentina vs Colombia y el calor: ¿Cuántos grados harán en Barranquilla?

El partido, será a las 17:30 hs de Argentina pero a las 15:30 de Barranquilla, por lo que la temperatura será elevada. Respecto a esto, el entrenador Lionel Scaloni se pronunció y dijo: “El horario es para los dos por igual. No digo que tenga ventaja uno sobre el otro, pero sí es verdad que no ayuda al espectáculo. No voy a determinar el equipo por el calor.”