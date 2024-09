Agredieron a los móviles de LN+ y TN: Represión policial y golpes de manifestantes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lanacionmas/status/1833969744765944134&partner=&hide_thread=false “Capaz que con una noche mirando el inodoro en la comisaría se le pasan las ganas de ser violento”@trebuquero se refirió a la agresión que sufrió el equipo de LN+ en la marcha en el Congreso.



En #MasVerdad pic.twitter.com/50Ghc4I113 — La Nación Más (@lanacionmas) September 11, 2024

Previo a esto, Ricciotti había sido alcanzada por los gases lanzados por la policía. Esteban Trebucq se percató de que algo había ocurrido puesto que la notera no contestaba a sus llamados desde el piso. "Chicos, díganme si Carla está bien", reclamó el conductor.

La periodista estaba siendo atendida en el cruce de Rodríguez Peña y Avenida Rivadavia, a dos cuadras del Congreso. Posteriormente, las cámaras mostraron a Ricciotti limpiándose la cara con un pañuelo, asistida por voluntarios identificados con chalecos naranjas, para intentar sortear los efectos de los gases.

Minutos después, logró recomponerse y declaró que el "el gas pimienta es fuertísimo" y agregó que mientras la atendía trasladaban a una persona que recibió una herida presuntamente de bala de goma en la pierna y estaba perdiendo mucha sangre.

"Me pusieron óleo calcáreo en los ojos, por suerte acá están ayudando y exponiéndose todo el tiempo (dijo en relación a los voluntarios con chalecos naranjas) nos recomiendan tener vinagre, yo me lo traje, también un pañuelo, limón y todo el kit pero no alcanza", describió la cronista y agregó que le quedó la "piel lastimada".

Manuel Jove de TN fue insultado y golpeado por manifestantes

El cronista de TN se encontraba en el centro del tumulto de personas cuando fue agredido por los manifestantes. La gente comenzó a insultar a Jove, exigiéndole que se vaya del lugar de los hechos. "Por culpa de ustedes está este Gobierno", se escuchó decir a un protestaste en medio de los insultos.

HACE INSTANTES | Agredieron al periodista de TN Manu Jove durante los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la puerta del Congreso, tras el voto que dejó firme el veto de Milei al aumento de las jubilaciones por ley. pic.twitter.com/OyMKrJkrA1 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 11, 2024

Acto seguido, un hombre empujó cobardemente por la espalda al movilero, quien reaccionó instantáneamente: "¿Qué haces? Estoy mostrando que hay una señora". No conforme con la agresión física, el individuo comenzó a amenazarlo para que se retirara del lugar.

El resto de la multitud se unió al pedido del agresor y comenzaron a realizar cánticos contra el canal. En medio de la desesperación, los compañeros que se encontraban en el estudio le pedían tranquilidad a su compañero.

