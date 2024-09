Puterío libertario: El Presto invade la Patagonia contra César Treffinger

¡Claridad absoluta, como siempre, de nuestro Presidente @JMilei! Quien no comprenda o no se alinee con la responsabilidad histórica que la gran mayoría de los argentinos de bien nos ha confiado: ¡Afuera! No hay lugar para aquellos que no respeten el mandato que nos ha sido… pic.twitter.com/MGvPWMlFMW