Números rojos en Santa Fe: El esfuerzo de los comercios para sostener el empleo

No obstante, pese a un panorama oscuro, que se agrava cada vez más, Arese destacó el esfuerzo del sector. "Lo que nosotros venimos viendo en Santa Fe, afortunadamente dentro de todo esto, es que el sector comercial, por lo menos el Pyme minorista, que nosotros atendemos, está haciendo un esfuerzo muy grande para mantener el empleo".

En base a ello, sostuvo que a la hora de realizar esa consulta casi el 100% de las respuestas dicen que se va a tratar de mantener el personal.

image.png No repunta.

La inflación y ¿un respiro?

Para cerrar, reconoció que hasta hace poco "los comerciantes tenían que trabajar con unas listas de precios que no sé si eran diarias, pero por lo menos venían con mucha asiduidad y con aumentos importantes" y "ahora la inflación ha bajado un poco".

Sin embargo, advirtió: "Eso no quiere decir que los precios no sigan aumentando. Que baje la inflación no quiere decir que bajen los precios, pero notamos que ya no hay tanta avidez por los aumentos de precios como había hasta hace poco. Eso entonces marcaría una especie de sensación de que las cosas están más calma, pero los números no están diciendo que las ventas no repuntan".

