De Chernobyl a Paris 2024: Oksana Masters, la paraatleta más premiada

“Eres una chica mala. Ella no viene a ti porque no la escuchas”, dijeron los maestros. Sí, a veces Oksana, junto con otros niños, robaba ciruelas y girasoles a los agricultores: no había comida en el orfanato y Oksana tenía dolor de estómago por el hambre.

Un día Oksana se despertó porque sintió la presencia de alguien. Abrió los ojos y vio una “figura oscura” arrodillada junto a la cama. Oksana reconoció inmediatamente el rostro que había visto en fotografías casi todos los días durante 2 años. Era una mujer con gafas, su futura madre.

La estadounidense Gay Masters, profesora y logopeda de 43 años en ese momento, decidió adoptar un niño a mediados de los años '90. Entre cientos de fotografías de niños, vio a Oksana y la eligió.

La profesora recordó después que notó el brillo en los ojos de la niña y se obsesionó con la idea de encontrarla. Pero a una mujer soltera le resultó difícil adoptar.

Masters se sometió a innumerables exámenes psicológicos, durante los cuales explicó una y otra vez por qué no estaba casada y demostró que estaba mentalmente sana. Pasó 2 años enteros tratando de lograr su objetivo: en 1997 llegó a Khmelnitsky y se llevó a Oksana con ella.

En USA, Oksana tenía su propia habitación, juguetes y siempre había suficiente comida, pero aun así acumulaba terrones de azúcar. Oksana llamó a todas sus muñecas Lainey.

Durante el día se comportaba como una niña normal. Pero por la noche, Gay Masters escuchó llorar a su hija. La niña no le contó a su madre sobre la “habitación de arriba” porque temía que la devolvieran al orfanato.

Oksana siempre entendió que no podía caminar como los demás niños, pero no se dio cuenta de que tenía una discapacidad hasta que llegó a USA. A los 8 años medía 86 centímetros y pesaba 16 kilos, los parámetros de un niño sano de 3 años.

Un día, mientras caminaba, Oksana vio a una chica en la barra horizontal y quiso probarlo también. Gay Masters le explicó a su hija que esto era muy difícil porque Oksana no tiene pulgares. Pero después de 2 semanas de duro entrenamiento, Oksana ya estaba colgada de la barra horizontal. Pronto ella recibió varias cirugías en sus manos: los huesos se movieron para crear pulgares.

El remo

A Oksana le amputaron la pierna izquierda a los 9 años debido a trastornos congénitos y a los 14 le amputaron la pierna derecha.

Ella pidió que le salvaran la rodilla de la pierna derecha, pero justo antes de la operación los médicos dijeron que también se la amputarían. A Oksana le preocupaba “no tener tiempo de despedirse de su pierna”. En total, se sometió a más de 10 intervenciones quirúrgicas en piernas, brazos y dientes (en el orfanato le arrancaron los dientes con unos alicates sin anestesia, por lo que tenía mucho miedo a los dentistas).

En USA era inusual que Oksana viviera "sin dolor ni miedo", la norma de vida en un orfanato. En 2002 Gay Masters sugirió que su hija comenzara a remar como distracción. Oksana subió al barco y por primera vez “sintió libertad y control” sobre lo que estaba sucediendo: tenía una “forma saludable de deshacerse del dolor acumulado”. Entonces la niña se dio cuenta de que cuanto más se supera, “más fuerte, más rápida y mejor se controla”.

Gracias a su madre, Oksana patinaba con prótesis y practicaba natación, voleibol y baloncesto. Pero remar era su pasatiempo favorito.

Randy Mills, director de programa de un club de remo para personas con discapacidades en Louisville, Kentucky, notó que Oksana odiaba perder. En 2008, invitó a la niña a prepararse para los Juegos Paralímpicos. Oksana, de 19 años, ni siquiera sabía que una persona como ella podía participar en competiciones de tal magnitud. Y ella comenzó a prepararse.

El esquí

En 2010, Oksana ganó el popular torneo CRASH-B Sprints, en USA, estableciendo un récord mundial. En 2011, consiguió el 2do. puesto en la selección para el Campeonato Mundial de Remo para Personas con Discapacidad. Esto la llevó a los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

Poco antes del torneo, Oksana Masters protagonizó una sincera sesión de fotos para la revista deportiva ESPN para mejorar su autoestima. Un mal peinado o un grano en la cara le parecían un desastre durante sus años escolares, “sin mencionar que era difícil ocultar las prótesis de piernas”.

En los Juegos Paralímpicos de Londres, Oksana ganó el bronce en dobles mixtos con el paraatleta Rob Johnson. Pero ella quería más.

En 2013, Masters se retiró del remo debido a una lesión en la espalda, se pasó al esquí y en 2014 se clasificó para los Juegos Paralímpicos de Sochi (Rusia).

Por primera vez desde que se mudó a USA, Masters se encontró tan cerca de su tierra natal. Esto se convirtió en un incentivo adicional para ella, y Oksana ganó el bronce en la carrera de 5 kilómetros y la plata en la carrera de 12 kilómetros.

Más tarde escribió en Instagram: “Mamá, no puedo agradecerte lo suficiente por tu corazón, lucha, determinación y amor. ¡Estoy muy agradecida y agradecida de tener la mejor mamá del mundo! Gracias por empujarme cuando lo necesité, gracias por ayudarme a seguir mis sueños, gracias por creer en mí, gracias por tu amor constante e incondicional”.

Aaron, el amor

Poco antes de los Juegos de Sochi, ella fue a competir a Utah. Allí, en la cocina común de los deportistas, vio a un tipo en silla de ruedas preparando café en una prensa francesa. A Oksana le encanta el café y entablaron conversación. Aaron Pike (así se llama el chico), de 38 años, sufrió una lesión en la médula espinal mientras cazaba, lo que le dejó las piernas paralizadas, pero se vio obligado a esquiar y andar en bicicleta. Oksana dice que generalmente no le resulta fácil confiar en la gente, pero luego le pareció que "lo conocía de toda la vida, podía relajarse por completo y ser ella misma".

Sólo en los Juegos Paralímpicos de Sochi, en los que ambos participaron, Oksana se dio cuenta de lo mucho que le gustaba Aaron. Cuando regresaron a casa en vuelos separados, ella se dio cuenta de que no sabía cuándo volverían a verse y no quería perderlo. Entonces, Oksana y Aaron comenzaron a viajar para encontrarse en diferentes lugares. Hicieron caminatas, se escribieron cartas, se enviaron paquetes de ayuda y bebieron muchas tazas de café.

Gracias a Aaron, Oksana se propuso un nuevo objetivo: el paraciclismo, que resultó ser más difícil que remar y esquiar. Oksana tenía miedo a la alta velocidad, pero intentó seguir el ejemplo de Aaron y finalmente pudo llegar a los Juegos Paralímpicos de Verano de 2016 en Río de Janeiro.

El debut no fue un éxito. Su equipo terminó 4to. y alguien le dijo a Oksana que ella “no había querido lo suficiente ganar una medalla”. Estas palabras no hicieron más que provocar al deportista.

Junto con Aaron, se estaba preparando para los Juegos de Invierno de 2018 en Pyeongchang y 3 semanas antes de la competición se rompió el codo. El médico dijo que la recuperación tardaría entre 4 y 8 meses, y eso es "para una persona normal". Pero aun así ella fue a Pyeongchang y, con el codo vendado, ganó 5 medallas, incluidas 2 de oro en esquí, en la carrera de velocidad y de 5 kilómetros. Oksana también compitió por 1ra. vez en biatlón y recibió 2 premios de plata.

Embed

La más premiada

En los Juegos de Verano de Tokio, Masters volvió a competir en paraciclismo y esta vez se llevó a casa 2 oros, en carreras individuales y grupales. Y apenas 6 meses después, en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Beijing, ganó 4 premios más (2 de oro y 2 de plata), convirtiéndose en la paraatleta con más títulos de la historia, con 14 premios en 5 Juegos Paralímpicos.

En el verano de 2022, Oksana y Aaron fueron al Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming. Gay Masters trabajó allí en la universidad y el lugar es importante para ella y su hija. Mientras subían, en el remonte, Aaron le propuso matrimonio a Oksana.

Según Oksana, ambos sueñan con niños: “Aaron se lleva muy bien con los niños y yo tengo tantas ganas de ser madre. Quiero que mi madre me vea como madre después de todo lo que ha hecho por mí. [No sé] si será adopción o no, pero los niños definitivamente están en nuestro futuro".

En París 2024, añadió 2 oros más a su colección, en carreras ciclistas individuales y en grupo.

Unos días antes del inicio de los Juegos Paralímpicos en Beijing, Rusia lanzó una invasión de Ucrania a gran escala. Esto fue un duro golpe para Oksana: en las ceremonias de premiación, Masters era llamada la atleta que representaba a USA y Ucrania, y los paralímpicos ucranianos celebraban todos sus premios con Oksana y la consideraban una compañera de equipo.

“Soy estadounidense-ucraniano y estoy orgulloso de ello, especialmente ahora que puedo llevar información sobre la guerra a Estados Unidos. Mi madre siempre decía que mi corazón ucraniano me ayuda a afrontar las dificultades, a ser resiliente y a ser un luchador”, dijo Masters .

Ella abogó por una prohibición total de la participación de los rusos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, porque “más de 100 atletas ucranianos que estaban en Tokio no pueden prepararse para los Juegos de París debido a los combates, los entrenadores no tienen trabajo y todo el mundo La infraestructura de formación está destruida ".

