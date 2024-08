La atleta de Venezuela favorita en los Juegos Paralímpicos de París 2024

Lisbeli Vera y el bullying que la hizo más fuerte

Desde su infancia Vera enfrentó muchas dificultades. Nacida sin parte de su brazo izquierdo tuvo que lidiar con la burla y el bullying, lo que le sirvió para poder desarrollar un carácter fuerte.

“Cuando iba a la escuela se burlaban de mí porque me faltaba esa parte del cuerpo, eso me hizo sentir diferente desde siempre. Me encerraba en mi casa y decía que no quería salir”, contó a Paralympic.org en 2021.

Y continuó: “Cuando me hacían bullying, a veces no le prestaba atención porque lo único que hacían era hacerme sentir mal. Me decían que me faltaba un brazo… Estas bromas empezaron en la escuela como a los cinco o seis años cuando entré a primer grado”.

“Las maestras los regañaban, los mandaban a dirección o les decían que era igual a todos, que aunque tuviera una discapacidad era igual a todos, que era como ellos, que mi discapacidad no me impedía ser igual a ellos”, dijo Vera.

“Desde pequeña viví con mi abuela y mi abuelo. No les decía nada de lo que me pasaba en el colegio. Ellos se enteraban de que me hacían bullying cuando había peleado con algún compañero o cuando los profesores pasaban por la casa y se los decían”, agregó.

Sin embargo, Vera asegura que esos malos momentos la fortalecieron.

“Esas bromas me hicieron madurar porque sabía que en algún momento iba a tener que enfrentar la vida, que no siempre me iban a proteger y que tenía que valerme por mí misma”, dijo.

Todos los atletas venezolanos en los Juegos Paralímpicos

Ahora bien, la delegación venezolana la integran 17 atletas paralímpicos femeninas y 8 masculinos:

Entre ellos, Linda Pérez, Sele Barrios, Franyelis Vargas, Yomaira Cohen, Leonela Vera, Irene Suárez, Luis Felipe Rodríguez, Luis López, Enderson Santos, Paola García, Naibys Morillo, Lisbeli Vera, Rosibel Colmenares, Edwards Varela, Alejandra Pérez (paratletismo), Marcos Blanco, Danitza Sanabria (parajudo) Francia Jaimez (paraesgrima) y Valeria Morales (parataekwondo).

Así como, Belkis Mota, José G. Montilla (paranatación), Roberto Quijada (paratenis de mesa), Richard Espinoza (paraciclismo), Clara Fuentes (parapowerlifting) y Emma Rodríguez (paratriatlón).

