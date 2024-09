La hija de Alberto Cormillot contra su mujer: "Lo está matando en vida"

"Lo escuché varias veces y la verdad que me aterra que hable así, ¿que está esperando que papi se muera?”, disparó Renée.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1833922888941904148&partner=&hide_thread=false Reneé Cormillot vs. Estefanía Pasquini, la mujer de Alberto



"Mamá era la única que unía a la familia"

"Jamás le pedimos a papá que firme un contrato prenupcial"

"El tema de la plata es una obsesión de ella"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/Ot4dzwJdyF — América TV (@AmericaTV) September 11, 2024

“La primera internación de mi papá yo me enteré por los medios... me entró un mensaje de un productor preguntando qué le había pasado a mi papá", continuó relatando.

"Obviamente mi viejo no va a contestar el teléfono porque lo están internando”, agregó. "Le pregunté por qué no avisaste. La respuesta fue que estaba ocupada viendo que lo internaran, o no sé qué. Pero lo que a mí me molestó fue que después aparecieron capturas de pantalla donde tres horas antes ella ya estaba hablando con los medios y nosotros no sabíamos”.

“Lo que sí puedo decir es que tanto mi papá, mi hermano como yo siempre fuimos reservados de nuestra vida privada. Lo único que queremos es volver a eso. (...) Tampoco tenemos una guerra así como familias que se matan, disputan y lloran”, cerró.

Más contenido en Urgente24:

La serie de Netflix de la que poco se habló y es atrapante

Murió la clase media en CABA: Cuánto hay que cobrar para no ser pobre en septiembre del 2024

Pasajes a Brasil: Aerolínea low cost permite ahorrar hasta $300.000

El destino en Brasil que se siente como estar en El Caribe

No es la Patagonia: Una laguna paradisíaca oculta en Argentina