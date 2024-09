OLGA y LUZU TV transmitieron en conjunto y la audiencia no perdonó

Desde OLGA, Migue Granados cruzó a quienes criticaron la iniciativa

Si bien desde ambas señales expusieron que la supuesta enemistad que pregonan sus respectivos públicos no existe, hubo quienes manifestaron su molestia por lo ocurrido al aire.

Fue por ese motivo que Migue Granados aprovechó su destacado rol en OLGA para cargar quienes no apoyaron la iniciativa propuesta por Momi Giardina.

"Che dejen de bardear. Escuchen una cosa. Voy a aprovechar que somos mucha gente para que dejen de romper las pelotas en las redes con eso se OLGA, LUZU. Bardear a uno para elogiar al otro. A Momi la conozco hace 20 años y tengo la re contra mejor del mundo", dijo el humorista.

Y siguió: "Nunca me ofendería que llame, no estaba incómodo, no escuchaba un choto. Y Santi y Momi son dos admirados y hermosos. Así que no opinen boludeces y dejen de hacer esa rivalidad al pedo". "Cuando sea de verdad, la vamos a hacer nosotros", concluyó.

