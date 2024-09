Contundentes definiciones de Santiago Cúneo sobre políticos argentinos

Mauricio Macri: Un hijo de puta sin límites, tiene que pagar por traición a la Patria.

Horacio Rodríguez Larreta: Un fracasado impresentable.

Axel Kicillof: Un pibe que tiene que gobernar la Provincia de Buenos Aires y dejarse de joder con las campañas.

Luis Petri: Juicio político.

Patricia Bullrich: Una empleada de la CIA, un agente berreta que traicionó a sus compañeros y una borracha perdida.

Karina Milei: No existe, es alguien que se aprovecha de la enfermedad de su hermano. No tiene otro contexto.

Victoria Villarruel: La mejor empleada de Alfredo Astiz.

Guillermo Moreno: Un tipo que está totalmente equivocado y no se da cuenta de que su tiempo ya terminó, que él tiene que trabajar para los jóvenes y dejarse de hinchar las pelotas con ser candidato a nada. Tiene que trabajar para otros.

Rodrigo de Loredo: Meh, ¿qué es?

Juan Grabois: Un pibe que tiene que salir de la idea que con los ideologismos se construye política.

Miguel Ángel Pichetto: Un traidor hijo de puta.

Lilia Lemoine: Nada, no existe. La puta de Milei.

Javier Milei: Un impresentable que da lástima en lo personal porque es un tipo enfermo. El problema acá es que hemos llevado a un tipo enfermo a la Presidencia y la sociedad está atrapada en un circuito que puede detonar por situaciones que no son de las que la gente espera.

Luis Caputo: Un chorro financista, un estafador de cueva de la City. Siempre estuvo fuera de la ley, pertenece a la usura. Milei

Santiago Cúneo: "El día que salga el escándalo de Milei esto va a parecer Disney"

El periodista Santiago Cúneo, quien ya había denunciado a Javier Milei ante la Justicia por supuesta incapacidad para gobernar, redobló la apuesta en las últimas horas con una grave acusación contra el Presidente.

Cabe recordar que Santiago Cúneo era amigo y socio de Javier Milei, de quien afirma haberse distanciado cuando éste se enemistó con Diego Giacomini, y las hordas digitales mileistas embistieron contra Giacomini y su familia. Cúneo y Giacomini siguen resultando cercanos, pero Milei bloqueó hace poco el ciclo televisivo que Cúneo iba a comenzar en el canal A24.

Por otra parte, Urgente24 ya advirtió que abrir la política a este 'juego' de difundir videos no políticos, con tintes sexuales, es un camino de ida. Y tiene riesgos incluso para el propio Milei, sea cierto o falso lo que dice Cúneo.

Cuando se difundió el video de Tamara Pettinato en la Casa Rosada, diciéndole "te amo" a Alberto Fernández, los internautas libertarios le atribuyeron a Santiago Caputo la responsabilidad de la organización y publicación del contenido. Y se habló de que existirían más videos comprometedores, que no tienen que ver directamente con la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez, pero contribuyen a darle potencia al mensaje: "Así son los peronistas" o "Los kukas son aterradores".

Embed - SANTIAGO CÚNEO ADIVERTE: "CUANDO EXPLOTEN LOS ESCÁNDALOS DE MILEI.." EN A24 - 11/8/24

En ese momento, Urgente24 postulaba que hay que dejarlo en negro sobre blanco: la Administración Milei (¿o la Administración Caputo?) está cruzando líneas rojas: la difusión de videos no políticos es un camino de ida. Ahora, sálvese quien pueda. Es bíblico: Quien a hierro mata, a hierro muere. Ya no se trata de las fotografías de diputados de La Libertad Avanza visitando a octogenarios presos por delitos de lesa humanidad sino de otros temas, quizás sexuales. ¿Se encuentra seguro Santiago Caputo que su Gobierno no puede sufrir contraofensivas en ese tema?

Hechas las aclaraciones pertinentes, ¿qué dijo Santiago Cúneo?

El periodista, entrevistado en A24, primero dijo que él había hablado ya hace 4 años de las conductas violentas de Alberto Fernández. Pero fue más allá y apuntó duramente contra el Presidente. "El día que salga el escándalo de Milei esto les va a parecer Walt Disney", ironizó, en referencia al escándalo que envuelve al ex mandatario.

Incluso, acusó a Javier Milei de estar "vinculado a organizaciones mafiosas en Estados Unidos vinculadas a la pedofilia" y refirió una "conducta inmoral del Presidente". Una acusación gravísima, de la que se espera presente pruebas en la Justicia.

Vale recordar que Cúneo ya denunció ante la Justicia a Milei por supuesta incapacidad para gobernar. En su denuncia, fundamenta en palabras y acciones de Javier Milei el supuesto perjuicio contra la sociedad argentina en que estaría incurriendo su Jefe de Estado, planteando la cuestión de la posible incompetencia o ausencia de idoneidad para cumplir con la tarea.

Dicha demanda se encuentra en el Juzgado Federal a cargo de Daniel Rafecas.

Hace poco más de dos meses, el periodista ratificó la denuncia y amplió: "Me referiré a ciertas conductas del imputado que no pueden menos que ser calificadas de una verdadera enfermedad mental, relacionada con el placer de ver sufrir a otros. Me refiero a que tengo manera de demostrar que se inclina por el fetiche sadomasoquista en materia sexual, lo cual se proyecta al resto de sus interacciones sociales, y ahora vemos que también al ejercicio de la función pública. (...)".

Y esta afirmación tiene un refuerzo sobre el final cuando el denunciante expresa a Su Señoría: "Testimoniales: Solicito se me cite a ratificar la presente denuncia, oportunidad en la que ampliaré mis dichos y ofreceré más pruebas".

