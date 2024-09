"Soy uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra: el otro es Donald Trump"

1-Santiago Caputo: “Es mi amigo y parte del triángulo de hierro junto a Karina. Lo están utilizando para crear la figura de un monje negro. No se coman el amague. Quieren golpearme a mí de manera indirecta. No tienen agallas para atacarme y por eso van sobre Santiago y me hermana. Es mi asesor, no necesita tener otro cargo, este no es un gobierno tradicional. No es verdad que Caputo haya espiado opositores o armado causas”.