El dato de Eduardo Feinmann que hizo estallar a los trolls libertarios

La información tiene que ver con que el periodista "ratificó" que Francos había renunciado. "Es absolutamente falso", sostuvo la cuenta administrada por "Oficina de Gordos de Twitter" en referencia a la banda del Gordo Dan, que por horas siguió publicando a modo de réplica. "Quisiste venir Edu? Ahora sí que presentaré batalla. Decile chau a tu rating. En 1 mes te vas a acordar todos los días de mi. En 5 meses nadie se va a acordar de vos. Pregúntale a Baby si no me creés", sentenció.