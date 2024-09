Andrés Fassi: "No tengas miedo Chiqui Tapia, no quiero ser presidente de AFA"

“Chiqui, yo no me vine a pelear con nadie. Vos sabes perfectamente lo que hicimos con Pachuca en México. Soy de Talleres, soy de Córdoba, vine a hacer cosas por mi club. Soy una persona que me dediqué al Fútbol Argentino. No vine a hacerte problemas a vos, estás equivocado, no tengas miedo, no quiero ser presidente de AFA. Tenes muchísimo más poder que un dirigente como yo. Son formas de pensar”, explicó.

Tras descartar sus presuntas aspiraciones afistas, Fassi invitó a Tapia a “pasar a la historia”. “Nos podemos potenciar. Hoy no somos campeones en Qatar o bicampeones de América gracias a la gestión del Fútbol Argentino. Lo somos gracias a que somos un país exportador, que nuestros clubes siguen sacando jugadores y se potencian en Europa. Es gracias a los jugadores y cuerpo técnico. AFA está enriquecida por un manejo extraordinario de ese grupo. Estamos en condiciones de hacer una liga competitiva. Hay que dejar de nivelar para abajo”, amplió.

Embed - CONFERENCIA DE PRENSA DE ANDRÉS FASSI

El encontronazo con Merlos

Por otra parte, el mandatario albiazul amplió los detalles de su choque contra Andrés Merlos, el juez central que convalidó un gol ilícito en favor de Boca por los octavos de final de la Copa Argentina. “Bajo del palco a una zona mixta y me di con los árbitros. Decido preguntarle a Merlos por qué perjudicó a Talleres en reiteradas ocasiones. Hay tres policías de testigo y un periodista de ESPN que vieron el desenlace de la situación”, expresó.

“Muchas veces he sido yo quien le ha gritado a un árbitro, pero en esta ocasión no fue así. Quien comenzó con los agravios fue Merlos. Me invitó al vestuario, totalmente sacado, lo tuvieron que sujetar los compañeros. No ingresé nunca al vestuario. Vino directamente a buscarme y me pegó una trompada en el pómulo derecho”, detalló. Además, comentó el accionar del vicepresidente del club, Gustavo Gatti, quien también fue presuntamente agredido por la terna arbitral.

“Qué recibe el señor Gatti, una patada de Merlos a la altura del hígado que lo tira para atrás. Quedó constancia médica de todo. La Policía requisó todo buscando el arma, se constató que no había absolutamente nada. No tengo guardaespalda, no tengo vigilante ni chofer. Voy solo y viajo solo”, desarrolló Fassi. En ese orden, aseguró que quedó en evidencia la operación mediática para instalar la versión brindada por el árbitro del encuentro.

Además, Fassi aseguró que "Merlos deberá hacerse responsable de lo que hizo", con lo que dejó entrever la existencia de una denuncia. Al mismo tiempo el propio árbitro denunció en la Justicia de Mendoza el supuesto accionar del presidente de la "T".

Andres-Merlos55.jpg Andrés Fassi aseguró que Merlos miente.

Fassi apolítico

En lo que respecta a la situación general del país, Fassi destacó no estar interesado en el campo. “Genera entusiasmo que haya un presidente que habla de terminar con la corrupción. Pero soy totalmente apolítico, no me interesa la política, se lo he dicho a gobernadores y presidentes. La gente está cansada de lo que se escribe con la mano se borra con el codo”, destacó.