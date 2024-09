Un ex árbitro acusó a Andrés Merlos de títere de Tapia y defendió a Andrés Fassi

Declaraciones cruzadas, un video que muestra poco y nada, versiones que se contradicen entre sí y múltiples opiniones del mundo del fútbol se hicieron escuchar en las últimas horas. La realidad empírica es que el árbitro del Boca-Talleres tuvo una flojísima actuación. No solo por el gol mal convalidado al Xeneize en el 1T, sino por el gol que no le dio en el 2T, así como también por diversas situaciones de juego que no supo resolver. Lo llamativo es que Andrés Merlos ya fue sancionado por algo parecido en 2014.