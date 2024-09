Amenaza a Di María: La Justicia imputó a dos barras de Newell's Old Boys

Incluso, el propio “Rengo” se jactó el 15 de julio de haber sido el instigador de las amenazas, cuando le escribió un mensaje de WhatsApp a un contacto suyo que decía: “Yo siempre cumplo lo que prometo, gracias a mí no viene Fideo”. Además, Socca afirmó que la persona que redactó los mensajes arrojados en Funes y en la inmobiliaria céntrica fue Di Vanni.

Cabe destacar que tanto Ficcadenti como Di Vanni ya están presos hace un mes y medio porque Socca los acusó el 2 de agosto de haber instigado la otra amenaza que sufrió la familia de Di María el 25 de marzo, cuando dos personas a bordo de un Renault Megane gris realizaron disparos al aire contra el country Funes Hills.

Las dos amenazas ocurrieron el mismo día, pero en esta ocasión el cartel intimidatorio decía: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más. Porque si no le matamos cagando un Familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos, plomo y muertos tiramos”. Por este hecho, Socca imputó en abril a Pablo Ezequiel Acotto (35) y Sara Belén Gutiérrez (23), quienes estaban en el Megane gris.

