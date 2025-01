PIN de tarjetas de crédito en peligro: Tu dinero vulnerado si tu clave aparece en la lista

ARCA limita el uso de transferencias o tarjetas de crédito a estos contribuyentes

Si es posible, utiliza un PIN de más de cuatro dígitos para aumentar la seguridad. Por supuesto, no uses el mismo PIN para diferentes cuentas o tarjetas. Y no lo escribas en lugares inseguros ni lo guardes en tu teléfono sin protección adecuada. Además, considera como necesario activar la autenticación de dos factores (2FA) en tus cuentas para añadir una capa extra de seguridad.

Alguna seguridad extra que puedes añadir es no utilizar wifis públicas, activar un bloqueo de tu dispositivo, activar las notificaciones para saber exactamente los movimientos de tu cuenta, cerrar la sesión de tu banca on line siempre que termines de usarla, tener siempre actualizado el sistema operativo, sólo operar con la aplicación oficial.

